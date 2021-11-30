他妄想被跟蹤燒了徵信社 判坐牢前先監護5年

張姓男子妄想徵信社跟蹤他，跑到徵信社放火，警消獲報救援，未釀成傷亡，但張被控放火罪；台北地方法院審理後，判張有期徒刑3年，且為預防他再犯，命張坐牢執行前先入相當處所監護5年。可上訴。

法官審理認為，張審判中仍一再自認遭受他人迫害、盼可以獲得社會上的關注，考量張有再犯及危害公共安全之虞，為讓張能穩定接受專業醫療，判他應在確定刑期要執行以前，施以5年監護處分。

判決說，2020年12月19日凌晨，張將汽油潑灑在徵信社的辦公室內，再以打火機點燃汽油，火勢延燒後，造成徵信社辦公桌、家具毀損，張被警方以現行犯逮捕，移送法辦。