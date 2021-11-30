聽新聞
test
0:00 / 0:00
他妄想被跟蹤燒了徵信社 判坐牢前先監護5年
張姓男子妄想徵信社跟蹤他，跑到徵信社放火，警消獲報救援，未釀成傷亡，但張被控放火罪；台北地方法院審理後，判張有期徒刑3年，且為預防他再犯，命張坐牢執行前先入相當處所監護5年。可上訴。
法官審理認為，張審判中仍一再自認遭受他人迫害、盼可以獲得社會上的關注，考量張有再犯及危害公共安全之虞，為讓張能穩定接受專業醫療，判他應在確定刑期要執行以前，施以5年監護處分。
判決說，2020年12月19日凌晨，張將汽油潑灑在徵信社的辦公室內，再以打火機點燃汽油，火勢延燒後，造成徵信社辦公桌、家具毀損，張被警方以現行犯逮捕，移送法辦。
法院審理認為，張患有妄想症，卻無病識感，主觀妄想徵信社跟蹤、監聽他，即縱火燒毀徵信社，不過，張犯後已坦承犯行，行為時受妄想症影響，依放火罪判他有期徒刑3年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言