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他妄想被跟蹤燒了徵信社 判坐牢前先監護5年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子妄想徵信社跟蹤他，跑到徵信社放火，警消獲報救援，未釀成傷亡，但張被控放火罪；台北地方法院審理後，判張有期徒刑3年，且為預防他再犯，命張坐牢執行前先入相當處所監護5年。可上訴。

法官審理認為，張審判中仍一再自認遭受他人迫害、盼可以獲得社會上的關注，考量張有再犯及危害公共安全之虞，為讓張能穩定接受專業醫療，判他應在確定刑期要執行以前，施以5年監護處分。

判決說，2020年12月19日凌晨，張將汽油潑灑在徵信社的辦公室內，再以打火機點燃汽油，火勢延燒後，造成徵信社辦公桌、家具毀損，張被警方以現行犯逮捕，移送法辦。

法院審理認為，張患有妄想症，卻無病識感，主觀妄想徵信社跟蹤、監聽他，即縱火燒毀徵信社，不過，張犯後已坦承犯行，行為時受妄想症影響，依放火罪判他有期徒刑3年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

縱火

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