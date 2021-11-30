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見老婆和陌生男視訊揮11刀殺死她 男獲子女原諒判8年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子黃漢偉懷疑妻子外遇，拿水果刀朝她猛刺11刀致死，台灣高等法院依殺人罪判他8年徒刑。記者王宏舜／攝影
男子黃漢偉懷疑妻子外遇，拿水果刀朝她猛刺11刀致死，台灣高等法院依殺人罪判他8年徒刑。記者王宏舜／攝影
黃姓男子懷疑妻子外遇，拿水果刀猛刺她11刀致死，當時見妻子跪地求饒、奔逃，仍不為所動，犯後還推託是感情糾紛義憤殺人，說「我很愛老婆」；檢方認為他泯滅人性，依家暴殺人罪起訴，求處無期徒刑。桃園地方法院以黃認罪、獲得孩子原諒，判刑9年6月，台灣高等法院今再減為8年徒刑。

黃姓男子女兒表示，因不了解父親，很怕他，但到看守所探視後發現父親狀況好很多，才知他有精神疾病，入所後吃藥控制，家人都不知道。她說，父親平常有在工作，並非不理會家裡。

黃姓夫妻結婚26年，黃男（52歲）去年8月26日晚上見妻子和陌生男子視訊，他醋勁大發，拿起水果刀朝妻子猛砍。黃妻因阻擋而受傷，跌坐一旁椅子，黃再刺向她左腋下、左側脖子，黃妻全身中11刀，因內臟遭穿刺，失血過多而死亡。

黃漢偉接著往自己肚子刺1刀自殘，再打電話請朋友報警，警方到場見黃妻陳屍在地，血跡飛濺、怵目驚心。檢方訊時，黃聲稱因感情糾紛才義憤殺人，辯稱「我很愛老婆」、「她一直跟我要錢給外遇對象」，但小孩證稱父親胡言亂語，還說父親常無端懷疑媽媽外遇，多次辱罵動粗。

檢方認為黃和妻子結婚廿多年，無深仇大恨，只因懷疑她外遇就狠刺11刀，致肺、脾、腎遭刺穿手段殘忍，向法院求處無期徒刑。

桃園地院審理時，黃聲稱自己和妻子都有受傷，還不斷重複說「我砍她、她砍我」、「她一刀、我一刀」，但又說是「不小心」只是要嚇嚇她，前後說詞不一。

桃園地院認為本案應為偶發犯罪、非預謀，且黃主動致電友人坦承殺妻，要求報警並交代後事，符合刑法自首減刑要件，而孩子也求情，判黃9年6月徒刑。

黃男上訴，認為一審判得太重。高院認為黃在審理期間已依照一審時的承諾，將住處建物、土地移轉登記給子女，有補償被害家屬的誠意，這是有利於他的量刑考量，因此撤銷改判。

高院衡量黃的素行、犯罪動機、手段和犯後態度，改判他8年徒刑。本件得上訴。

外遇 殺人

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