男子酒駕毒駕遭罰拒繳 台南分署扣薪後繳清27萬元

台南市40歲黃姓工人涉嫌酒駕、後毒駕，經警方查獲法辦，交通局裁罰9萬元逾期未繳款，由行政執行署台南分署強制執行，黃接獲執行命令後於到場繳清。

黃於2017年9月間先酒駕、後毒駕，再於2018年6月間2次毒駕，經台南市永康警分局分別查獲，各遭台南市交通局依道路交通管理處罰條例第35條規定裁處9萬元罰鍰，合計裁罰金額達27萬元，逾期不履行，經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，今年10月27日接獲臺南市政府交通局移送案件後，隨即清查黃男名下財產，發現黃男有投保單位及商業保險可供執行，乃立即核發執行命令扣押黃男的薪資及保險給付，黃男接獲執行命令後於11月23日到場繳清。