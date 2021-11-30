聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子酒駕毒駕遭罰拒繳 台南分署扣薪後繳清27萬元
台南市40歲黃姓工人涉嫌酒駕、後毒駕，經警方查獲法辦，交通局裁罰9萬元逾期未繳款，由行政執行署台南分署強制執行，黃接獲執行命令後於到場繳清。
黃於2017年9月間先酒駕、後毒駕，再於2018年6月間2次毒駕，經台南市永康警分局分別查獲，各遭台南市交通局依道路交通管理處罰條例第35條規定裁處9萬元罰鍰，合計裁罰金額達27萬元，逾期不履行，經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。
台南分署表示，今年10月27日接獲臺南市政府交通局移送案件後，隨即清查黃男名下財產，發現黃男有投保單位及商業保險可供執行，乃立即核發執行命令扣押黃男的薪資及保險給付，黃男接獲執行命令後於11月23日到場繳清。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言