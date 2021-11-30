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「豆導」鈕承澤今花蓮入獄 脫口罩微笑「謝謝大家的關心」
導演鈕承澤於2018年涉嫌性侵劇組工作人員，被判刑4年定讞，他打出「媽媽牌」，稱要照顧母親，花蓮地檢署同意延緩入監，訂於今天上午10點報到。鈕承澤在今天上午9點57分，搭乘黑色凌志汽車到地檢署，看到媒體，特別停下來脫口罩，微笑鞠躬，說「謝謝大家的關心」。
原訂於11月2日執行，但鈕承澤已把戶籍遷到花蓮，要在花蓮服刑，更提供母親診斷證明書，表示要照顧年邁的母親，盼能延緩入監。花蓮地檢署同意將發監日期延後至11月30日，並啟動防逃相關機制。
鈕承澤今天穿白色上衣、卡其色褲子和黑色休閒鞋，看到媒體，微笑暫時脫下口罩，雙手合十鞠躬，說「謝謝大家的關心」，隨即到報到處報到，前往地下室，檢方召開臨時偵查庭，確認身分。親友幫他帶了兩大袋行李，有簡單衣物與餅乾等。
花蓮地檢署表示，關於110年度執助字第392號案件，鈕承澤於今日上午準時到執行科報到，經過檢察官訊問後，即刻發交花蓮監獄執行，一切過程平和、順利。
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