值勤檢疫、檢疫值勤壓力大 副機師違規擅離罰80萬
國籍航空鐘姓副機師因來回值勤、居家檢疫壓力大，3次違反防疫規定擅離居檢處所訪友、購物，交通部裁罰他80萬元，移送行政執行署台北分署執行；鐘申請辦理分期付款分5次繳交罰鍰，上周繳清最後一筆錢。
鐘姓副機師2021年1月、2月居家檢疫期間及加強版自主健康管理期間，3次擅離居檢處所，違反「國籍航空公司機組人員入境健康聲明暨居家檢疫通知書」規定，交通部5月裁罰他80萬元，鐘沒立即繳錢，7月移送台北分署執行。
台北分署調查，鐘除了國籍航空公司的薪資所得外，名下沒有其他財產，鐘在今年7月23日到案表示，當初違規是為紓解長期處在「值勤、居家檢疫、值勤」壓力下，才會外出訪友與購物，對於違反規定感到悔悟，事發後因此被停飛轉任其他職務，又被減薪。
執行官調查，鐘姓副機師任職期間的薪資所得，每月留下5萬元作生活費，其餘收入都交給父母處理，所以名下並沒有多餘的財產。
台北分署說，鐘姓副機師的執行案件在執行人員勸說下，鐘同意以辦理分期的方式繳納，於第1期先繳納40萬元後，剩餘40萬元每次再繳10萬元，本月26日繳完最後一期款項，鐘也告訴執行官未來如果可以復飛，一定遵守法令規定。
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