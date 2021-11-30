懷疑妻子外遇丟汽油彈縱火 男與攤商和解獲判緩刑4年

李姓男子懷疑妻子與陳姓攤商發生不軌，丟汽油彈縱火燒傷陳的手臂，持刀作勢追砍陳，台北地方法院審理，依放火、恐嚇2罪判李有期徒刑1年、3月，考量李與陳和解獲得原諒，都緩刑4年。可上訴。

李姓男子認為妻子與陳有染，2021年7月6日晚間，駕駛小客車到加油站加油，並在空酒瓶內裝上些許汽油，到台北市永春市場陳所經營的攤位縱火。

李縱火後燒毀攤位旁邊的塑膠籃、保麗龍箱等易燃物，陳逃進屋內避難，李隨即持菜刀追砍陳，並嗆「死都不會放過你」，陳伺機將李制服，報警逮捕李。