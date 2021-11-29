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情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

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情色教主雪碧遭控侵害配偶權 公司老闆妻林咚咚獲賠55萬元

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

「情色教主」雪碧方祺媛，遭爆懷孕生子，因公司老闆郭柏均進出月子中心，加上雪碧經媒體受訪時自嘲「怕被潑硫酸」，郭的妻子藝人林咚咚提告2人侵害配偶權求償百萬。士林地方法院今宣判，被告郭柏均、方祺媛應連帶給付45萬元，另郭柏均在記者會上言論應賠償10萬元。

林咚咚和丈夫郭柏均結婚9年育有3子，雪碧遭爆料懷孕生子入住月子中心，郭柏均經常出入月子中心，雙方關係引發關注。

林咚咚指出，根本不想知道方小姐孩子的父親是誰「原本不想提告，各過各的就好...」但最終是方小姐自己的言行，成為壓垮一下的最後一根稻草。雪碧上節目後受訪，有記者提問「會想跟林咚咚同台嗎？」雪碧竟然說「怕被潑硫酸」訪談被做成新聞，當天火速決定提告，捍衛自身權益。

林咚咚主張，2020年2月8日郭在記者會上，對記者公開稱「第3個小孩我不方便說」等語，公開指林妻對婚姻有不忠實之情形，提告郭柏均1人侵害名譽權，求償20萬元非財產損害賠償。

林咚咚與律師提出，方祺媛在2019年10月30日產下一女，以時間推算與郭柏均在2019年1、2月間，逾越男女一般交往關係，侵害配偶身分法益，求償2人80萬元精神慰撫金。

士林地院開庭時，法官問有何證據證明？林咚咚與律師提出戶籍資料顯示雪碧有名未成年子女；從警方訪查報告發現，雪碧和郭柏均從2019年1、2月間至2020年3、4月間仍持續有共同生活事實。

另，林咚咚的律師指出，產後護理之家曾提告郭柏均詐欺，告訴聲明明確寫「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家坐月子...」詐欺案因雙方和解，台北地檢署給予不起訴處分。

士林地院今天下午宣判，被告郭柏均、被告方祺媛應連帶給付原告45萬元；郭柏均應給付原告10萬元，判決理由尚未出爐。

雪碧遭控侵害配偶權，法院判賠45萬元。圖／取自方祺媛臉書
雪碧遭控侵害配偶權，法院判賠45萬元。圖／取自方祺媛臉書

月子中心 律師 詐欺

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