司法走廊╱犯案者有精神病？ 醫師破解託辭

精神科醫師認為很多情緒失控者假冒精神病患求減刑。(中央社) 近兩年超商殺人、隨機殺人案件頻傳，讓人陷入隱性精神病患無所不在的迷思，也讓社會上出現「反精神病」情緒，但衛福部草屯療養院精神科醫師黃聿斐醫師表示，不是每一個精神病患都會犯罪，也不是每一個情緒失控者都是精神病。一名資深高分院法官也表示，鑑定報告顯示真正有病比例並不高，犯罪者仍以情緒失控者居多。

精神病的理由很好用

彰縣一名陳姓男子10年前曾犯下一起殺人姦屍案，當時鑑定出他有精神方面疾病，犯案時精神耗弱，入監服刑7年假釋出獄，但出獄不到兩年，去年陳男在彰化因債務糾紛，持刀砍殺對方頭臉及全身共達129刀致慘死。陳男食髓知味，仍辯稱他有精神病，這回醫師鑑定他犯案時沒有生病，彰化地院判陳死刑，如今上訴中。

另有一名竊盜、性侵前科的陳姓男子缺錢花用，2018年潛入一間工寮想行竊，被73歲老婦人撞見，持安全帽打陳男頭，陳男盛怒以雙手掐死老婦。台中高分院認定陳男自小吸食強力膠，最多一天可達200條，行為早已異於常人，經鑑定罹患思覺失調症，因此判他無期徒刑。

精神病患很少傷人

草屯療養院醫師黃聿斐醫師說，根據統計，全台灣精神病患約有4萬人，真正因輕、重症需要住進醫院接受治療者不到3000人，其中接受司法機構對受刑人或收容人進行強制治療者，不到300人。而這300人當中，不少是毒品、藥物癮者，而非犯下重大刑案者。

他認為一般人不應以少數重大案件，而「黑」了所有的精神病患，不是每一個精神病患都會傷人、殺人。他認為那些並未列為精神病患的情緒欠缺控管者，可能有精神疾病看診紀錄，但並非醫師認定的精神病患，這群人犯罪之後，躲在精神疾病患者後面佯裝是精神病患，對法官要求減刑，才是應該譴責的對象。

團隊精神鑑識

一名資深高分院法官表示，法院認定犯罪時有無精神疾病，都須經過專業醫師精神鑑定，近來不少案件被告真的會以精神病為由，要求減刑，不過許多案件經過鑑定後發現，多數是生活壓力帶來的情緒控管問題造成，他們在特殊情境下引發情緒躁動、攻擊他人，但事實上理智清楚、仍可辨識自己的行為是否違法，這樣精神狀況下的行為，未達精神耗弱的法定要件。

中部地區一大型教學醫療醫院精神科醫師表示，通常檢察官或法官委託處理鑑定的案件，精神科會組成3人小組，共同討論設計題目，多次詢問當事人意見和想法後，修正、調整再詢問；同時會蒐集其自小到大的相關經驗及病歷，做一個通盤型的了解。他說「情緒失控」和「精神耗弱」的差別很大，當然「每一個當事人都會想利用精神病脫罪，但從專業素養中，我們能釐清其真偽。」

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