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司法走廊╱同案精神鑑定不同？ 交互詰問尋真相

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

精神鑑定報告不同，讓殺警案死者家屬難以接受。(中央社)
精神鑑定報告不同，讓殺警案死者家屬難以接受。(中央社)
「被告犯罪時已達精神耗弱」、「被告雖有病史但犯罪時意識清楚」，司法鑑定機構常常同一案件鑑定不同，法官依鑑定判刑，常難取得社會大眾信任。台灣司法精神學會對此開始感受到壓力，並多次召開研討會；不過資深法官表示，鑑定不同，就請雙方鑑定人到庭交叉詰問，「事情愈說愈清楚，道理愈說愈分明。」

同案精神鑑定迥異

台灣司法精神學會接受司法院及衛福部相關單位委託，將於12月3日在法官學院舉辦「司法與精神醫療跨領域專業交流研討會：以精神鑑定為焦點」，邀請檢察官、司法官、律師、精神科醫師、心理師及社會工作人員等司法精神鑑定相關業務執行人員，共同研討相關議題。

台鐵殺警案被告鄭再由在一審審理時，嘉義地院法官採信榮總嘉義分院精神鑑定報告，認為鄭男行為時有精神障礙，已不具責任能力為由，判決鄭男無罪，但須接受5年的監護處分，引起社會譁然。上訴後，台南高分院另找成大醫院進行鑑定，成大認為鄭男行為時，雖有精神障礙，但僅造成違法辨識能力減弱，改判17年有期徒刑。

台中牙醫割頸致死案，也發生同樣情況，一審時法官請草屯療養院進行鑑定，經鑑定結果為「行為時精神已達精神耗弱」，判刑無期徒刑；案經二審，台中高分院法官請台中榮總醫院再行鑑定，結果是「行為時精神未達精神耗弱」，雖法官仍判無期徒刑，但是兩次精神鑑定有如此誤差，讓社會大眾對精神鑑定失去信心。

鑑定報告差異大

台灣司法精神學會針對此，將於下個月展開一系列討論及演講會，包括由台大法律系教授李茂生、許恆達和台大醫學院副教授吳建昌共同討論「司法精神鑑定的現狀與困難」；請台北市立聯合醫院楊添圍、衛生福利部嘉南療養院長吳文正說明「精神鑑定評估範例」。

台中高分院一名刑事庭資深法官表示，精神鑑定結果雖是重要證據之一，不過重大案件是由3名法官進行評議，評議時依照各證據之間證明力的高低作綜合認定，並非單憑精神鑑定報告作為判決依據，所以不可能有鑑定結果凌駕法律之上。

不過他表示，遇到正反歧異性大的兩份鑑定報告，法官必須面臨取捨時，就要傳訊兩方鑑定機構發言人出庭作證，透過一來一往的交互詰問，釐清雙方鑑定的差異，找出符合事實的真相。

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