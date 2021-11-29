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邊開車邊揮刀抖音上瘋傳 台北男稱：純屬好玩衝流量
台北市日前有一輛汽車上，駕駛人邊開車邊持開山刀揮舞，被錄影上傳，警方獲悉追查，發現是李姓男子等4人分駛2輛汽車，為了好玩而錄影上傳影音平台「抖音」，影片在網路上瘋傳，警方近日通知相關人員到案說明後，李男因無故攜帶刀械，遭依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，25歲李姓男子11月26日與3名友人開車從宜蘭到台北，要到萬華區西藏路上的汽車修理廠修車，途中為了好玩，李男一邊開車，一邊打開駕駛座車窗，手持開山刀伸出窗外揮舞，位於後車的友人則拿出手機全程錄影，邊錄影還邊按喇叭。
由於其他友人知道李男的「抖音」帳號密碼，便登入李男帳號，將該影片上傳「抖音」，後來發現該段影片點閱數衝破50萬次，被網友廣為瘋傳，才嚇得下架影片。
台北市警方獲報後循線追查，掌握涉案2車的車籍資料，並找上李男等4人，李等人到案皆稱未與人發生糾紛，所作所為都是因為一時好玩、想衝高網路流量及人氣，員警聽聞後忍不住痛罵「真的是白目當有趣！」詢後依違反社會秩序維護法裁罰。
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