拿針筒搶檳榔店恫「這有愛滋」 女店員怕被戳嚇得鬆手

吳姓廚師2010年3月騎贓車至桃園一家檳榔店佯裝買檳榔，卻趁隙偷走劉姓女店員的皮夾，劉女喊「搶劫」，吳掏出一支針筒恫嚇「這有愛滋病毒，不要靠近」，強盜得逞。桃園地方法院依竊盜罪判吳8月得易科罰金之刑，另依強盜罪判他5年4月刑。吳上訴，台灣高等法院認定他是由「搶奪」變「強盜」，此部分雖撤銷改判，但刑度不變。

去年3月13日晚間，范姓女子將轎車停在路邊，鑰匙沒拔也未熄火，吳偷開走轎車，再搜刮車上的8萬元現金和皮夾等財物。同月25日，吳在楊梅看見池姓男子所有的機車鑰匙沒拔，直接騎車離去。

吳在偷騎贓車8分鐘後，抵達平鎮一家檳榔店前，他見劉姓女店員獨自看店，假裝要買50元檳榔、並拿出100元讓劉女找錢，卻趁她不及防備搶奪桌上的皮夾。劉女發現後拉扯，吳拿出一支注射針筒，威脅針筒有愛滋病毒，劉女害怕染病，不敢抗拒。

警方獲報後，當晚7點多在中壢福州一街、福州二街路口逮到人，並搜出皮夾、針筒等證物。吳坦承在檳榔店搶取皮夾，但否認強盜，他說因缺錢買毒才找檳榔店下手，因女店員大喊「搶劫啊」，才拿出針筒嚇嚇對方。

女店員說，當聽到針筒有愛滋時「嚇死了」，很害怕對方會直接拿針筒戳她，就趕快鬆手。

律師辯護稱，吳雖有拿出針筒威嚇，但不能因劉女說「害怕愛滋病毒」就直接推論她自由受壓制，何況她當時還有尖叫、呼救。律師指劉女事後表示「沒有要追究」，因此上訴請求從輕量刑。