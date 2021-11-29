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核終女秘書打官司要復職失敗 全因她和黃士修講這句話

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名曾在核能流言終結者協會擔任秘書的陳姓女子，指控協會因她揭發志工性騷擾事件而違法解雇，提告請求確認僱傭關係存在，台北地方法院認為她曾和時任協會執行長黃士修說，「我直接提離職」，並在協會詢問時表示同意離職，判陳女敗訴，可上訴。

判決指出，陳女見協會男志工被控在辦公室內替女員工按摩熱敷，她認為是性騷擾，當場警告男方「你不准碰她，把手拿開，信不信我告你」，她事後把和女方的LINE對話上傳「以核養綠」LINE群組，被告妨害名譽罪嫌。

檢方認為陳女指控並非全然無據，雖未經同意擅自傳送私下對話截圖，行為不妥，但難認有毀損名譽的故意，處分不起訴。

陳女認為，協會解僱她已違反勞基法，片面中止合約不合法，雙方僱傭契約應持續存在，要求協會讓她復職，並按月給付每月4萬元薪資，另請求協會給付5萬餘元代墊款。

協會抗辯，陳女行為已構成勞基法終止勞動契約事由，協會並未違法，另認為陳女索討代墊款無理由。

法官認為，陳女雖將截圖上傳群組，但協會以此終止兩造契約不合法，但根據協會提出的對話內容，陳女曾向黃士修說「如果士修你覺得你還是不理解我也沒什麼好說的了，我直接提離職」。

雖然陳女稱此話不代表當下有離職真意，而是認為協會不解決內部問題，她就有離職打算；法院認為，協會監事也曾詢問陳女「我跟理事長最後結論是同意你離職，不知道你這邊有什麼想法或意見？就是你當初跟士修提你要離職的事情」，陳女也回答「我覺得可以」，且協會營運長，也就是陳女男友當時陪同在場，足認陳女是合意和協會終止契約，判陳女敗訴。

黃士修。圖／聯合報系資料照片
黃士修。圖／聯合報系資料照片

離職 性騷擾 黃士修

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