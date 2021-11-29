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他出貨假有機黑葉白菜 保二警台南查獲農場偽貼標章

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

50歲陳姓農民因去年農場遭停權，種植的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝再出貨，涉嫌違反商標法、刑法詐欺、偽造文書及有機農業促進法，保二總隊刑警大隊偵三隊獲報後展開調查，將他逮捕移送台南地檢署。

據了解，陳姓農民農場位於台南善化，靠近南部科學園區。陳去年4月先因檢驗不合格遭停權後，9月又因使用過期標章，再次被停權。

為了能正常出貨給與陳合作的農會、學校，陳鋌而走險，到農業公司、大型量販賣場買入有機蔬菜，再將包裝上的「有機標章」剪下，分裝貼上他出貨的黑葉白菜外包裝。

果然，收到黑葉白菜的機關察覺到有機蔬菜外包裝標籤，其上所載的有機標章字號與業者食登系統所載的出貨資料不符，向台南地檢署檢局檢舉，由南檢指揮保二刑大偵三隊追查。

保二刑大偵三隊持台南地院搜索票分別到陳姓農民開設的農場及住處執行搜索，現場查扣偽造出貨標示單、學校送貨單、標籤、農民收據、有機標章貼紙、隨身碟及手機等證物，並於本月初以違反商標法、刑法詐欺、偽造文書及有機農業促進法移送台南地檢署。

陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝
陳姓農民因去年農場遭停權，種值的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝出貨。記者邱奕能／翻攝

台南 農民 偽造文書

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