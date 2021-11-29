他出貨假有機黑葉白菜 保二警台南查獲農場偽貼標章

50歲陳姓農民因去年農場遭停權，種植的黑葉白菜無法順利出貨給合作農會、學校，便挺而走險將有機標章剪黏貼，重新包裝再出貨，涉嫌違反商標法、刑法詐欺、偽造文書及有機農業促進法，保二總隊刑警大隊偵三隊獲報後展開調查，將他逮捕移送台南地檢署。

據了解，陳姓農民農場位於台南善化，靠近南部科學園區。陳去年4月先因檢驗不合格遭停權後，9月又因使用過期標章，再次被停權。

為了能正常出貨給與陳合作的農會、學校，陳鋌而走險，到農業公司、大型量販賣場買入有機蔬菜，再將包裝上的「有機標章」剪下，分裝貼上他出貨的黑葉白菜外包裝。

果然，收到黑葉白菜的機關察覺到有機蔬菜外包裝標籤，其上所載的有機標章字號與業者食登系統所載的出貨資料不符，向台南地檢署檢局檢舉，由南檢指揮保二刑大偵三隊追查。