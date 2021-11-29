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個性陰柔竟遭獄友性霸凌 27歲男忍1個多月崩潰

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄監獄服刑的27歲A男，與槍砲、毒品等前科的顏姓獄友等7人被關押在同一牢房，身為「房長」的顏男見A男個性陰柔，又有女生氣息好欺負，與其他同房獄友聯手霸凌，把玩A男生殖器長達1個多月，直到監所管理員發現有異，才揭發這起猥褻暴行，高雄高分院依利用權勢猥褻等罪，分別判處顏男等6人4年5月至7年不等徒刑。

判決指出，A男與顏姓、曾姓、許姓、張姓、宋姓、李姓、王姓男子等7人關押在同一牢房，顏男擔任「房長」，負責協調房內秩序；2017年5月21日下午5時許，顏男見A男僅穿內褲，竟不顧A男反抗強摸他下體，同房曾姓、許姓獄友見狀卻不加以阻止，反而加入顏男加害者行列，出手控制A男雙腳，讓顏男猥褻得逞。

由於A男外表、聲音及個性較為陰柔，長期遭同一牢房的室友欺侮，A男遭眾人猥褻後，不僅沒人出手相救，還變本加厲參與其中，形單影隻的A男擔心反抗會更慘，在房內只能任由顏男等人撫摸胸部、下體，甚至被用腳重踩下體欺侮，長達1個月的時間隱忍不敢反抗。

遭顏男等人長時間霸凌的A男，後來神情出現異狀，監所管理人員察覺有異，調閱監視器畫面才揭開這起暴行；A男偵審時泣訴，因為他長得像女生，獄友就幫他取「妹妹」、「三八」等綽號，還會奇怪語調模仿呻吟聲，只要1人出手其他人就會一起動手，他怕反抗會更慘，只能選擇隱忍。

顏男等人出庭時辯稱只是跟小新在玩，並沒有其他惡意，不過法官勘驗監獄內的監視器畫面，不採信顏男等人說法。高雄高分院合議庭痛斥顏男等人與A男屬同舍獄友，卻將A男當成玩物，造成他身心受到鉅創，依利用權勢猥褻等罪，分別判處顏等6人4年5月至7年不等徒刑。

高雄監獄爆發集體性霸凌，同一牢房內的幾名獄友，見獄友個性陰柔像女生，竟出手猥褻，犯下暴行的6人被判4年5個月至7年不等徒刑。本報資料照片
高雄監獄爆發集體性霸凌，同一牢房內的幾名獄友，見獄友個性陰柔像女生，竟出手猥褻，犯下暴行的6人被判4年5個月至7年不等徒刑。本報資料照片

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