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光洋科王炯棻告小股東公然侮辱 今赴北檢遞狀
光洋科技新董座王炯棻針對署名蔡亦崴的股東登報稱「禿鷹集團咬錯獵物，光洋科不是綿羊是鐵牛」、「台鋼盟謝裕民、王炯棻、方振名等人七大罪」，今天前往台北地方檢察署遞狀蔡涉嫌公然侮辱、誹謗。
王炯棻表示，前董事長馬堅勇在未經董事會決議下，同意延展新創環保公司的不動產買賣契約，造成光洋科無法解除買賣契約，馬涉特殊背信罪，董事會將馬解任，合情合理。
告訴狀稱，本月5日董事會上，為避免馬堅勇繼續損害光洋科股東的權益，因此透過臨時動議緊急解任馬的董事長職務，決議也合法有效。
王炯棻對於廣告寫著「禿鷹集團就是半導體業的 Covid 19」、「股價都被你們搞慘了，股東損失請禿鷹集團負責」等，表示台鋼集團入主後的公司，業績獲利向上，何來股價慘跌之說？
王炯棻認為，擔任上市公司董事長後，都恪遵治理原則，力求法令遵循，對「Covid 19」、「禿鷹」等不實謾罵，決定控告小股東以正視聽。
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