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長榮前空姐被指「母豬」 告5網友1人不起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

2年前長榮前空姐郭芷嫣與機長風波引發網路討論，周姓、楊姓等網友在PTT內留言稱「我不仇女，但這真的是母豬」，郭女對5名網友提告；台北地方檢察署偵辦認為，被告的吳姓網友是針對新聞為評論，今天將吳處分不起訴，其他4名被告聲請移轉管轄。

2019年7月9日，周、楊2名網友在PTT八卦版標題「空服員郭芷嫣承認要對機長加料是她本人了」的文章下，留言指「我不仇女，但這真的是母豬」、「母豬母豬抓包哭哭」，新北地院一審依公然侮辱罪判周、楊各罰金5000元，其中，周提上訴。

台灣高等法院審理認為，周姓網友是針對新聞事件進行評論，而且，母豬網路的定義廣泛，確實有用以評價女性前後反覆說謊的行為，加上留言並非針對郭芷嫣而來，撤銷一審判決，判周無罪。

前案周、楊2名網友被起訴後，新聞被轉貼在PTT上，郭女發現有網友辱罵她，對5名網友提告妨害名譽，台北地檢署偵辦認為，吳姓網友也是對新聞時事為評論，不構成犯罪，今天將吳姓網友處分不起訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

PTT

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