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花錢買票當選屏東縣議員 周陳文彬判關4年定讞
屏東縣前議員周陳文彬競選時向選民買票，已被判當選無效確定而解職，他一、二審皆被依選罷法交付賄賂罪判4年徒刑，褫奪公權6年，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
周陳文彬曾任2屆春日鄉民代表、無黨籍立委高金素梅助理，2018年議員選舉時拿下1710票，以84票險勝國民黨對手戴文柱；未料，他透過助理、樁腳以每票2000、1000元向選民買票，被檢調查獲，一度羈押禁見。
法院審酌，選舉是民主政治最重要表徵，攸關國家政治良窳，而賄選是敗壞選風的主要根源，周陳文彬顯已影響選舉的公正性，妨害國家民主政治的正常發展，行為實屬不該。
周陳文彬曾擔任屏東縣春日鄉民代表，擔任鄉民代表期間前後長達8年，參與我國民主政治歷程之久，卻對各式宣導、查緝宣示置若罔聞、視若無睹，且他犯後飾詞狡辯，始終否認行賄，依選罷法交付賄賂罪判刑4年，褫奪公權6年。
另2019年10月屏東地檢署提起民事當選無效之訴，一、二審判決當選無效確定，周陳文彬解職後，由落選頭戴文柱遞補，但戴文柱也因賄選判刑3月，可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。
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