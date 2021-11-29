快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花錢買票當選屏東縣議員 周陳文彬判關4年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣前議員周陳文彬競選時向選民買票，已被判當選無效確定而解職，他一、二審皆被依選罷法交付賄賂罪判4年徒刑，褫奪公權6年，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

周陳文彬曾任2屆春日鄉民代表、無黨籍立委高金素梅助理，2018年議員選舉時拿下1710票，以84票險勝國民黨對手戴文柱；未料，他透過助理、樁腳以每票2000、1000元向選民買票，被檢調查獲，一度羈押禁見。

法院審酌，選舉是民主政治最重要表徵，攸關國家政治良窳，而賄選是敗壞選風的主要根源，周陳文彬顯已影響選舉的公正性，妨害國家民主政治的正常發展，行為實屬不該。

周陳文彬曾擔任屏東縣春日鄉民代表，擔任鄉民代表期間前後長達8年，參與我國民主政治歷程之久，卻對各式宣導、查緝宣示置若罔聞、視若無睹，且他犯後飾詞狡辯，始終否認行賄，依選罷法交付賄賂罪判刑4年，褫奪公權6年。

另2019年10月屏東地檢署提起民事當選無效之訴，一、二審判決當選無效確定，周陳文彬解職後，由落選頭戴文柱遞補，但戴文柱也因賄選判刑3月，可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。

周陳文彬。圖／翻攝臉書
周陳文彬。圖／翻攝臉書

屏東縣 當選無效

延伸閱讀

尋回原民狩獵文化 屏東縣瑪家鄉成立狩獵協會

屏縣3綠委公投說明 潘孟安僅出席周春米「大家來支持」

扭轉形象！屏東霧台鄉哈尤溪秘境 12月1日起開放線上預約

防超商店員遭攻擊案再起 屏警建立超商LINE群組

相關新聞

保險業務誆客戶辦卡繳保費 卡寄回家吃喝玩樂盜刷遭訴

苗栗縣李姓男子在2019年間擔任三商美邦人壽的業務，他向台中市張姓男子拉保險時，邀約張辦理信用卡繳保費，張不疑，提供證件...

花錢買票當選屏東縣議員 周陳文彬判關4年定讞

屏東縣前議員周陳文彬競選時向選民買票，已被判當選無效確定而解職，他一、二審皆被依選罷法交付賄賂罪判4年徒刑，褫奪公權6年...

男大生持瓦斯槍到校旁聽 法官：有危害安全之虞裁罰8千

黃姓男大學生今年10月間攜帶瓦斯槍到學校課堂旁聽，同校學生將此事通報教官後，教官向警方報案，黃到案後主動交付2把瓦斯槍，...

假執行長委賣塔位詐財32萬 被害人討錢「查無此店」

雲林縣李姓男子曾從事殯葬業工作，得知台中市嚴姓男子手中有為數不少的靈骨塔位，李佯裝自己是「鼎御人本」執行長，向嚴謊稱可高...

強化管理、分擔壓力 高市48間派出所增派第二副所長

高雄市前湖街派出所長郭晏甫，本月離職轉任律師，他不諱言高壓環境、制度是離職主因；其實基層所長收入不低，每月超勤、加給薪資...

涉拿嘉市府411張禮券買Gogoro 綠能中心前主任判2年8月

嘉義市政府環保局綠能服務管理中心林姓前主任，遭控涉侵占市府綠能獎勵計畫的4萬1100元賣場禮券，再向同事借會員卡使用優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。