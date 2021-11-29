保險業務誆客戶辦卡繳保費 卡寄回家吃喝玩樂盜刷遭訴
苗栗縣李姓男子在2019年間擔任三商美邦人壽的業務，他向台中市張姓男子拉保險時，邀約張辦理信用卡繳保費，張不疑，提供證件代辦，未料李將2張代辦的信用卡寄到家裡後，除了利用信用卡代繳保費外，李也盜刷信用卡，支付吃喝玩樂的費用，盜刷70次，金額達4.3萬餘元，張收到支付命令後才知被盜刷，台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。
起訴指出，苗栗縣李姓男子（22歲）在2019年12月間，擔任三商美邦人壽公司的業務，他向台中市張姓男子拉保險時，認為張沒有心防、有機可趁，因此慫恿張辦理信用卡繳交卡費，張不疑，依李的建議，委由李代辦台北富邦、台新銀行2張信用卡。
李藉由替張代辦信用卡的機會，將信用卡都寄到自己的住處，雖然李有替張代辦保險信用卡扣繳，但李也拿張的2張信用卡盜刷花用，從去年1月至2月間，李分別將張的信用卡，盜刷餐費、購買衣物、防盜器材、KTV歡唱，以及維修電動機車的費用，總計盜刷70次，不法獲利4.3萬餘元。
因李沒有繳款，經銀行向台中地院聲請支付命令後，張才知道信用卡被盜刷，趕緊報請台中市第四警分局調查，查出是李涉案。李姓男子到案後承認犯行，全案今偵結，依詐欺得利、偽造文書罪嫌起訴。
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