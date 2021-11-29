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男大生持瓦斯槍到校旁聽 法官：有危害安全之虞裁罰8千
黃姓男大學生今年10月間攜帶瓦斯槍到學校課堂旁聽，同校學生將此事通報教官後，教官向警方報案，黃到案後主動交付2把瓦斯槍，警方依違反社維法移送台南地院審理，法官依黃沒有正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，違反社維法裁罰8000元，案可抗告。
裁定書指出，黃姓男大生於今年10月26日下午4點多，攜帶瓦斯槍至台南市某大學上課旁聽，學生發現此事通報該校教官後，教官於10月29日至派出所報案，黃於同一天到案向警方說有，並主動交付2把瓦斯短槍，含彈匣2個及BB彈17顆，警方詢問後，依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易法庭審理。
扣案瓦斯槍經台南市警察局氣體動力式槍枝動能測試，無法發射5.5mm鐵珠BB彈，另一把槍枝，可發射5.5mm鐵珠BB彈，2把槍槍枝都未貫穿監測板(單位面積動能未超過16焦耳/平方公分)，扣案2把瓦斯槍並無殺傷力。
法官認為，黃持類似真槍的瓦斯槍，其外觀與真槍無異，試射結果雖都未穿透鋁板，但其中1把槍枝已足使鋁板凹陷，此案查獲當時地點、時間，並非特定室內靶場或戶外練習場，黃持有類似真槍瓦斯槍2把(含彈匣、BB彈)，有危害公共安全之虞。
法官審酌，黃目前大學在學中，他攜帶扣案瓦斯槍行為，對社會造成潛在危害，有危害安全之虞，但念在沒有其他非法用途，且行為後坦承等態度，裁罰8000元。
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