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假執行長委賣塔位詐財32萬 被害人討錢「查無此店」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣李姓男子曾從事殯葬業工作，得知台中市嚴姓男子手中有為數不少的靈骨塔位，李佯裝自己是「鼎御人本」執行長，向嚴謊稱可高價替嚴賣掉塔位，不過嚴需向他購買殯葬物料，嚴不疑付款32萬餘元，李收錢後人間蒸發，嚴前往李名片公司發現「查無此店」才知被詐報警，一審依詐欺罪，判刑4月，得易科。

判決指出，雲林縣李姓男子（29歲）曾從事殯葬工作，他透過殯葬公會網站發現，台中市烏日區嚴姓男子手上有不少靈骨塔位，他在2019年10月間，前往嚴的住處，並向嚴謊稱自己是「鼎御人本」公司的執行長，可以替嚴代售持有的靈骨塔位，而且已有買家願意高價購買。

李姓男子見嚴姓男子心動，李繼續遊說，因為買家已談妥要購買殯葬物料，要求嚴先向他的公司購買41個骨灰罈內膽、36份殯葬禮儀，總計77份殯葬物料，一共32萬餘元，買家才願意收購嚴的靈骨塔，嚴不疑，當場就與李簽訂銷售合約書，嚴從去年間陸續交付32萬餘元給李，但李事後避不見面，嚴前往李名片上的公司位址，才知根本「查無此店」，驚覺受騙後報警。

檢警偵辦時，李姓男子辯稱，嚴要求販售的價格太高，他無法幫忙出售，是嚴自己要跟他收購77個骨灰罈內膽，而收款證明書就是嚴付款後，他出具的證明，不過他沒有將內膽提供給嚴，因為嚴不願意收，說要提告，他才只好跟嚴和解。

全案在台中地院審理時，李姓男子認罪，合議庭依被害人的證詞、雙方LINE對話截圖、李空殼公司的名片、警員職務報告等證據，認定李犯行明確，依詐欺罪，判刑4月，得易科12萬，並沒收不法所得，可上訴。

雲林縣李姓男子佯稱是殯葬業者，前年間詐騙台中市嚴姓男子委賣靈骨塔位，藉此詐財32萬餘元，台中地院判刑4月，得易科。圖／報系資料照
雲林縣李姓男子佯稱是殯葬業者，前年間詐騙台中市嚴姓男子委賣靈骨塔位，藉此詐財32萬餘元，台中地院判刑4月，得易科。圖／報系資料照

詐欺

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