強化管理、分擔壓力 高市48間派出所增派第二副所長
高雄市前湖街派出所長郭晏甫，本月離職轉任律師，他不諱言高壓環境、制度是離職主因；其實基層所長收入不低，每月超勤、加給薪資約8萬元，但所長是面對群眾的第一線，上對長官，下對社會，背負高期望的代價，往往伴隨工時長、壓力大；高雄市配合警政署規畫，今年10月起，31人以上分駐所、派出所增派「第二副所長」，權利、義務都比照第一副所長，協助基層主管分憂解勞。
高雄市警察勤務相對繁重，雖然所長薪資不差，但受到工作環境影響，擔任所長意願低落；舉例來說，高雄132間派出所中，有74間因勤務繁重，由2線2星以上警務員擔任所長，警務員需經考試，符合資格才可派任。
但報考所長者意願低落，今年高市警局罕見召開3次甄試，第一次來5人錄取5人，第二次7人報名、7人候用，最近招考第三次，報名5人、錄取4人，只要資格沒問題，錄取率幾乎百分百。所長雖是歷練，有人看中功獎多，短時間衝刺縮短升遷時程，但背負社會高期望，高工時、高壓力伴隨而來。
一名市區繁重派出所所長說，所長除了行政工作，副座休假時要帶班巡邏、擴檢，即便休假，勤區出現狀況，放不下心遠在天邊也要趕回來；除了對外，內部管理，小至同仁感情問題，還得三令五申提醒不要酒駕，待在位子上，沒有一刻敢放鬆。
為了減輕基層幹部壓力，高雄市配合警政署政策，今年推動「第二副所長」，分駐、派出所警力數達31人以上的繁重派出所，增置第2副所長，今年10月經警政署核定生效後，全市預計有48所增派第二副所長，目前已有29所完成派補。
局長黃明昭說，原本派出所僅正、副所長兩人，若遇其中一人休假，上班主管要帶班、巡邏，還要處理行政業務，勤務相對繁重；第二副所長有領主管加給，權利、義務都比照第一副所長，3名主管可對排勤務，盼協助減輕基層幹部壓力。
高雄市區一名基層幹部說，第二副所長才剛剛派補，能否協助分擔原本的內、外勤務，需要一段時間適應。
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