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涉拿嘉市府411張禮券買Gogoro 綠能中心前主任判2年8月

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市政府環保局綠能服務管理中心林姓前主任，遭控涉侵占市府綠能獎勵計畫的4萬1100元賣場禮券，再向同事借會員卡使用優惠，以7萬5980元購入Gogoro機車，事後買回同額禮券歸還仍露餡；嘉義地院審理認為，林有自白且不法金額低，可減輕刑度，依犯侵占公用暨公有財物罪判2年8月、褫奪公權3年，可上訴。

據了解，34歲未婚的林姓男子2019年1月起為嘉市府環保局約僱人員，當年底購入Gogoro機車後，隔月就自行提離職，目前就讀法律系博士班，也兼當大學講師；市府環保局強調，此案於去年初發現林離職沒歸還禮券，催促後，發現他還得禮券編號不同，立即送政風調查。

判決指出，34歲林姓男子擔任市府環保局綠能服務管理中心主任，市府2018年間推動綠能節電計畫，委外執行並購買面額100元的家樂福禮券1000張，依「能源管理師績效獎勵標準」發放，2019年3月活動結束後還剩411張禮券，由承辦的王姓技士保管。

不過王姓技士2019年10月間請假休養，便把411張交接給林姓男子，不料林竟隨即向同事借用家樂福會員卡，用禮券、搭配壽星優惠，以7萬5980元購入Gogoro3系列電動機車，餘額3萬4880元則刷卡支付，同年12月就自行離職。

事後王姓技士多次詢問林姓男子禮券下落，林一度推稱放在綠能中心辦公室內，但擔心東窗事發，另行購入411張禮券交付，遭環保局察覺，由政風室交給廉政署法辦。

林姓男子審理時辯稱「我不是公務員」，單純協助環保局做法律諮詢跟法令推廣，只是行政助手，委任律師也稱該家樂福禮券不是「公有或公用財物」，獎勵活動後也不再具公務性質，林僅是便宜行事、暫時挪用，事後主動歸還，沒有不法意圖，不構成貪汙或公務侵占罪等。

合議庭認為，林姓男子是嘉市府約用人員，要負責簽公文、整個綠能中心管理運作，屬服務於地方自治團體所屬機關，具有法定職務權限的公務員，而家樂福禮券作為核算能源管理師的獎勵金，是公用之物，未報請變更用途前，不能挪做他用。

合議庭指出，林姓男子拿411張禮券去支付自己購買的Gogoro機車，就已是侵占行為，因他檢方偵訊時一度自白認罪，且貪汙金額小於5萬元，能減刑，但考量後來矢口否認犯行，難認態度良好，依犯侵占公用暨公有財物罪判2年8月、褫奪公權3年。

嘉義市政府環保局綠能服務管理中心林姓前主任，遭控涉侵占市府綠能獎勵計畫的4萬1100元賣場禮券購入Gogoro機車，嘉義地院審理後依犯侵占公用暨公有財物罪判2年8月、褫奪公權3年。本報資料照片
嘉義市政府環保局綠能服務管理中心林姓前主任，遭控涉侵占市府綠能獎勵計畫的4萬1100元賣場禮券購入Gogoro機車，嘉義地院審理後依犯侵占公用暨公有財物罪判2年8月、褫奪公權3年。本報資料照片

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