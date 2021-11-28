被柳丁束口銅釦弄傷 消費者告賣場過失傷害不起訴

高姓消費者去年12月在大潤發內湖二店，挑選3公斤裝的柳丁，右手食指被柳丁包裝網袋上的束口銅釦割傷，受有0.1乘0.5公分的小擦傷，提告賣場蔬果課長郭女、生鮮部經理李男涉嫌過失傷害。士林地檢署偵結，認定包裝符合安全標準，給予不起訴處分。

60多歲的蔬果課長郭女稱，束口銅釦是與福和生鮮農產公司談好的包裝方式，一天送來2、3百包，這樣的包裝至少賣了5年，當客人要解開包裝，因銅釦很緊，會用刀具剪開網袋，或徒手拉開網袋，不會直接拉銅釦，高姓消費者操作不慎才會受傷。郭女的主管生鮮部經理李男稱，不負責店內蔬果，柳丁包裝是由福和公司包裝，消費責任不清楚。