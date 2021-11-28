快訊

今本土病例+0、境外+10 無新增死亡個案

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

被柳丁束口銅釦弄傷 消費者告賣場過失傷害不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

高姓消費者去年12月在大潤發內湖二店，挑選3公斤裝的柳丁，右手食指被柳丁包裝網袋上的束口銅釦割傷，受有0.1乘0.5公分的小擦傷，提告賣場蔬果課長郭女、生鮮部經理李男涉嫌過失傷害。士林地檢署偵結，認定包裝符合安全標準，給予不起訴處分。

60多歲的蔬果課長郭女稱，束口銅釦是與福和生鮮農產公司談好的包裝方式，一天送來2、3百包，這樣的包裝至少賣了5年，當客人要解開包裝，因銅釦很緊，會用刀具剪開網袋，或徒手拉開網袋，不會直接拉銅釦，高姓消費者操作不慎才會受傷。郭女的主管生鮮部經理李男稱，不負責店內蔬果，柳丁包裝是由福和公司包裝，消費責任不清楚。

檢方指出，大潤發與福和公司簽署柳丁的採購合約，柳丁封裝責任為福和公司，另家樂福、好市多、全聯等賣場也都使用此柳丁包裝束口銅釦，此網袋束口銅釦包裝，符合ISO9001、歐盟食品容器公報規範，也符合我國食品器具容器包裝衛生標準，通過檢驗機構認可，全案為消費者拿取貨或拆解商品包裝不慎受傷，賣場2名員工罪嫌不足，獲不起訴處分。

消費者買柳丁遭網袋包裝上的束口銅釦割傷，提告過失傷害。示意圖／農委會提供
消費者買柳丁遭網袋包裝上的束口銅釦割傷，提告過失傷害。示意圖／農委會提供

延伸閱讀

全聯大潤發拚雙品牌出擊

影／幼教老師「強灌」吃藥？ 女童母控老師過失傷害

前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

影／仰德大道大貨車下山疑煞車失靈 狂衝猛撞4車全毀釀5傷

相關新聞

涉拿嘉市府411張禮券買Gogoro 綠能中心前主任判2年8月

嘉義市政府環保局綠能服務管理中心林姓前主任，遭控涉侵占市府綠能獎勵計畫的4萬1100元賣場禮券，再向同事借會員卡使用優惠...

被柳丁束口銅釦弄傷 消費者告賣場過失傷害不起訴

高姓消費者去年12月在大潤發內湖二店，挑選3公斤裝的柳丁，右手食指被柳丁包裝網袋上的束口銅釦割傷，受有0.1乘0.5公分...

台中女於光棍節鬧自殺 打傷消防員遭訴還賠4.5萬

台中市吳姓女子在去年底時想不開割腕，消防局獲報後前往救援，未料救護人員要協助吳女包紮手腕傷勢時，徒手攻擊救護中的吳姓消防...

台中新社香菇街環警監聯合稽查 攔查違規機車共罰2萬元

台中新社協中街又稱「香菇街」，假日人車多，東勢警分局昨天和環保與監理單位在協中街聯合稽查，共攔查25輛疑似改裝車，其中7...

收贓業者踢到鐵板 南警回馬槍持票搜查人贓俱獲

台南市警四分局本月25日破獲陳姓女子住宅珠寶竊盜案，查獲盛姓竊賊追查贓物流向，見61歲戴姓男子收贓卻不願交代珠寶去向，警...

莽男作勢打員警、上警車還罵髒話 判5月徒刑

20歲蔡姓男子騎機車，行經台南市六甲區路口停等紅燈時，挑釁身旁機車騎士，且不斷大聲咆哮，麻豆警分局六甲分駐所員警獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。