台中女於光棍節鬧自殺 打傷消防員遭訴還賠4.5萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子在去年底時想不開割腕，消防局獲報後前往救援，未料救護人員要協助吳女包紮手腕傷勢時，徒手攻擊救護中的吳姓消防員，造成消防員頸部挫傷，消防員提出妨害公務告訴。檢方起訴後聲請簡易判決處刑，因吳女已賠償消防員4.5萬，雙方和解，台中地院判拘役30天，得易科，緩刑2年。

判決指出，吳姓女子在去年11月11日上午因想不開，在西屯區住處鬧自殺，消防局派遣消防隊員前往協助，吳姓消防員到場後發現，吳女手腕有利器劃傷的傷痕，因此上前要替吳女包紮，沒想到吳女情緒失控，不領情，還出手攻擊要替她包紮的消防員，造成消防員頸部擦挫傷。

消防員事後向第六警分局提出傷害、妨害公務告訴，吳女承認涉案，全案依傷害、妨害公務罪，函送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。

全案在台中地院審理時，雙方已達成調解，吳女承諾賠償消防員4.5萬元，另外消防員也撤回傷害告訴，並向台中地院表示，同意給予吳女緩刑。

台中地院審酌，吳女並無前科素行，全案已達成調解，相信吳女經過此偵審程序後，已知道警惕，沒有再犯之虞，全案依妨害公務罪，判拘役30天，得易科3萬，緩刑2年，可上訴。

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台中市吳姓女子在去年底割腕鬧自殺，還攻擊到場協助的消防員，吳女事後賠償4.5萬元，與消防員達成和解，台中地院判吳女緩刑2年。圖／報系資料照
台中市吳姓女子在去年底割腕鬧自殺，還攻擊到場協助的消防員，吳女事後賠償4.5萬元，與消防員達成和解，台中地院判吳女緩刑2年。圖／報系資料照

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