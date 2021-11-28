台中新社香菇街環警監聯合稽查 攔查違規機車共罰2萬元

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中新社協中街又稱「香菇街」，假日人車多，東勢警分局昨天和環保與監理單位在協中街聯合稽查，共攔查25輛疑似改裝車，其中7輛噪音未符合管制標準、一輛改裝車，共罰2萬100元。

東勢警分局表示，中市新社區協中街(中93線）是通往谷關的重要道路，因盛產香菇，又被稱為香菇街，常有遊客遊玩，又遇疫情趨緩，假日車流量高，該路線為山區道路，也是機車族同好相約騎乘熱點。

往來車輛頻繁行駛，常有噪音改裝車輛破壞了原本的寧靜環境，造成道路沿線兩側居民的生活困擾，為還山城寧靜，給遊客優質的旅遊環境，東勢警分局邀請台中市政府環保局、台中區監理所等權責單位，昨天上午9點至11點執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，改善噪音車輛擾民情形，攔查疑似改裝車輛25輛噪音檢測，告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準7件、二次改裝車輛1件，由環保局依噪音管制法第26條規定現地立即舉發，罰緩金額合計2萬100元。

東勢警分局呼籲，行車應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，以免影響車體結構，危害自身行車安全、也影響他人，警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務。

台中新社香菇街假日車多，環保與警方監理單位昨天聯合稽查，攔查多輛違規機車。圖／警方提供
台中新社香菇街假日車多，環保與警方監理單位昨天聯合稽查，攔查多輛違規機車。圖／警方提供
台中新社香菇街假日車多，環保與警方監理單位昨天聯合稽查，攔查多輛違規機車。圖／警方提供
台中新社香菇街假日車多，環保與警方監理單位昨天聯合稽查，攔查多輛違規機車。圖／警方提供

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