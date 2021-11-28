收贓業者踢到鐵板 南警回馬槍持票搜查人贓俱獲

台南市警四分局本月25日破獲陳姓女子住宅珠寶竊盜案，查獲盛姓竊賊追查贓物流向，見61歲戴姓男子收贓卻不願交代珠寶去向，警方緊急向地檢署及法院聲請搜索票獲准，昨天前往他店內執行搜索，現場即發現贓物，警詢後依贓物罪嫌移送南檢法辦。

安平區本月21日發生陳女住宅竊盜案，警方成立專案小組，積極偵辦，不到4天內即查獲竊嫌，並尋回部分遭竊包包及手錶，其他未尋獲珠寶則循線追查至戴姓珠寶回收業者處，戴嫌見警方到來，說法避重就輕，不願交代珠寶流向，都稱過路客購買，無留下任何購買證據。

專案小組緊急檢具相關資料向地檢署及法院聲請搜索票獲核發，昨天執行搜索，在戴嫌珠寶回收店查獲鑲鑽耳環一副、珍珠耳環一副、玉墜飾4個、一般墜飾2個失竊珠寶及疑似遭變賣所得之利益40萬1000元，戴嫌當場啞口無言，全案經調查後，依贓物罪嫌移請台南地檢署偵辦，並將擴大追查有無其他收贓情事。