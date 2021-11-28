莽男作勢打員警、上警車還罵髒話 判5月徒刑

20歲蔡姓男子騎機車，行經台南市六甲區路口停等紅燈時，挑釁身旁機車騎士，且不斷大聲咆哮，麻豆警分局六甲分駐所員警獲報到場處理，蔡涉嫌作勢毆打員警，蔡坐入警車內以髒話辱罵員警，台南地院依蔡觸犯妨礙公務執行、侮辱公務員罪，判處徒刑5月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，蔡於今年10月3日晚上10點40分，騎乘機車行經台南市六甲區路口前停等紅燈時，因挑釁身旁機車騎士，且不斷大聲咆哮，經騎士報警處理，麻豆警分局六甲分駐所陳姓所長、江姓警員獲報到場處理，發現蔡身上有酒氣，蔡自稱車上有槍，警令蔡開啟車廂查看後並無槍械。

蔡又表示欲上廁所，警方擔心在現場與他人起衝突，欲帶他返回六甲分駐所如廁，蔡不願配合上警車，又當場飲用其自行攜帶啤酒，再將其車鑰匙丟進下水道水溝蓋內，要求警方撿起。

蔡並舉起右手作勢毆打陳姓所長，經其他在場警員制止，蔡乘坐入警車內後，當場以五字經髒話辱罵車內員警。蔡抵達六甲分駐所後，又以頭撞防護牆並再以五字經辱罵員警。

法官認為，蔡的言行觸犯刑法第135條第1項妨礙公務執行罪與同法第140條第1項侮辱公務員罪。審酌蔡年紀輕輕即懲兇鬥狠，對於路上機車騎士任意咆嘯挑釁，公然對執行公務員警施強暴，並出言辱罵執勤員警，且犯後未見任何悔意，絲毫不覺得自己有什麼錯，犯後態度可謂十分惡劣，等一切情狀，分別量處其刑。

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