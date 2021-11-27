婦吃雞排蛋堡一口後慘斷2顆牙 早餐店判賠10萬元

新竹市鄭姓婦人去年吃兒子買來的早餐，未料才咬下第一口雞排蛋堡，竟因咬到Y型雞骨，造成門牙、臼齒斷裂，植牙花了18萬元，婦人與店家調解時，店家認為「漢堡內有骨頭是合理的」，只願賠2千元，婦人氣得提告求償10萬元，新竹地院審理認為消費者無法預期漢堡內有骨頭，且店家事後貼出警語，顯有過失，日前判店家應賠償婦人10萬元。可上訴。

鄭姓婦人去年11月20日請兒子幫買早餐，她才吃第一口雞排蛋堡就感覺卡卡的，以為咬到肉筋，沒想到一拉覺得有東西斷裂，吐出來發現有雞排內有雞骨，她的右上第二小臼齒、左上正中門牙牙冠因此斷裂，植牙花了18萬元，婦人與店家調解不成，也認為店家事後才張貼警語提醒消費者，代表實有過失，氣得告上法院要求賠償10萬元。

該間早餐店位於光華北街，雞排蛋堡份量大，是店內的招牌商品。店家出庭稱，民間常見的雞排、雞腿排和鹹酥雞等雞肉產品，大眾普遍認知含有骨頭，若肉品有去骨處理，產品名稱會特別加註「無骨」，因此販售雞排蛋堡內的雞排有骨頭，實屬合理。

店家也主張，婦人非當天來買雞排蛋堡的人，婦人不知有骨頭而咬到斷牙，應是她未向兒子確認，跟店家無關，且婦人正在矯正牙齒，牙齒本就較為脆弱，且牙醫也說牙齒斷裂「無法判斷是何硬物」，婦人兒子明知媽媽在矯正牙齒，也應負擔過失責任。

法官認為，一般消費者無法預期雞排蛋堡內含有骨頭，而且雞骨很堅硬，如果咬食有可能會造成牙齒斷裂，且店家在婦人提出異議後，也在店面張貼警語，顯然自有過失，婦人兒子雖然知道雞排內有骨頭，但是因為吃過才知道，並非因為店家設有警語才曉得，婦人兒子並無告知媽媽的義務。