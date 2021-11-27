法務部犯罪預防漫畫短片比賽 73人得獎創新高

法務部今天舉辦「炎夏『漫』活，創意說『畫』」110年暑期青少年兒童犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動頒獎典禮，共計73人得獎，創活動開辦以來最高獲獎人數。

頒獎典禮今天下午於台北市青少年發展處國際會議廳登場，法務部長蔡清祥致詞時表示，今年參賽作品主題包括反毒、反詐欺等，事實上今年三讀通過跟蹤騷擾防制法等新法，將可作為未來的比賽主題。

蔡清祥感謝學生熱心參與，及教師與家長的支持關心；他還說，去年只頒獎給國小組，無法親自頒獎給其他組得獎者，經同仁反映後，他決定今天全程參與，頒獎給每個得獎者。

法務部新聞稿指出，為將法治與犯罪預防的觀念融入青少年休閒娛樂，因此舉辦暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫比賽，迄今邁入第10屆，今年更在高中部分新增「創意短片組」。

新聞稿提到，本次徵稿活動擴大規模，投稿狀況相當踴躍，吸引各地國小、國中、高中（職）學生參與，總徵件數逾1000件，競爭激烈，最後選出漫畫組每組前3名及佳作10名，短片組前3名及佳作5名，共計73名得獎者，創活動開辦以來最高獲獎人數。

國小低年級組由永靖國小林柏宇以「反對家庭暴力」拿下第1名，國小中年級組由光仁國小黃詠祈以「喝酒不開車」奪冠；國小高年級組第1名則是東園國小的黃秋慧，作品為「反家庭暴力」。

國中組第1名為三民國中張簡采君，作品為「網路霸凌」；高中（職）組漫畫創作部分，由振聲高中李承恩以「少年別酒駕」贏得第1；高中（職）組創意短片部分，國立羅東高級中學的沈瑞文、陳博煜、陳韋如以「網路風暴調查局-精闢頗析社群詐騙免踩雷」影片奪冠。