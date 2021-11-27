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20歲男籌結婚經費南下高雄當車手 遇機智翁報警逮人
高雄林姓老翁遭詐騙集團詐騙，將48萬元現金交給車手蘇姓男子，一周後詐團又想誆騙林翁，林驚覺受騙報警，在警民合作下將蘇男約出面交，配合警方逮捕蘇男。
警方表示，65歲的林老本月18日時遭詐騙集團以假檢察官身分，誆騙林健保卡遭盜用詐領醫療費，威嚇林若不將帳戶內存款交付安全帳戶監管，就要將他移送法辦，不只如此，對方還用偵查不公開為由，要求林不得告訴任何人。
林翁信以為真下，當天就依造指示，將48萬元現金面交給車手蘇男（20歲），一周後詐團食髓知味，要求林翁將擁有的基金賣掉兌現，林驚覺有異才到鳳山警分局新甲派出所報案。
林翁與鳳山警方配合，在警方協助向詐團斡旋，依詐團指示提領，並約在鳳山區立志街面交32萬元，經警方跟監埋伏，前天成功逮捕蘇男，並查扣作案用手機、偽造台北地方法院檢察署文書4張。
蘇男被逮後供稱，今年9月他才服義務兵役結訓，本月在桃園某酒吧喝酒時，遇上他人介紹聲稱可抽取傭金百分之4的工作，蘇為賺取結婚經費下，幹起詐騙車手工作，警詢後依詐欺、偽造文書罪移送法辦。
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