疑揭工程弊案 台東縣府人員遭毆、議員申請保護

台東縣政府李姓員工昨天當街遭人毆傷，2嫌落網後供稱因看不慣李男在業務上刁難廠商才動手。曾多次揭發相關工程弊案的台東縣議員林參天獲訊後，已申請警方保護及備案。

台東縣政府建設處李姓約聘僱人員昨天中午離開辦公室不久，遭2名男子當街毆打，造成身體多處鈍挫傷。李男就醫後，隨即前往台東縣警察局台東分局報案。

李男昨天接受記者訪問時表示，這2名男子疑似從台東縣政府開始跟蹤他，直到台東市中華路台東高中附近攔下他，問他是誰，確認身分後說了1句話「你是否都在找人麻煩」，隨即動手毆打他，因很多路人圍觀，2人才匆忙離開。

台東警分局受理後隨即展開調查，掌握嫌犯行蹤，申請拘票從台東趕往高雄，昨晚10時逮捕2名嫌犯，今天早上將2名男子隔離偵訊。

台東縣警察局台東分局偵查隊長張群接受中央社記者訪問時指出，落網的李姓、吳姓男子坦承犯案，2人供稱因看不慣李男在業務上很「龜毛」 （刁難），至於是否有背後指使人，警方還在深入調查中。

台東縣政府建設處長許瑞貴接受記者電話訪問時表示，先前有下水道工程業者向建設處及政風單位抱怨李男疑似處處為難業者「太過火了」，但業者又拿不出證據，因此，建設處也無法處理。

許瑞貴指出，有業者抱怨，去年標到的下水道維修工程是李男承辦案件，但因李男關係，至今快1年都無法動工，他不知道李男遭毆是否與這起案件有關，還是與目前台東地檢署偵辦中的案件有關。

不願具名的建設處人員告訴中央社記者，今年初台東地檢署偵辦建設處下水道工程弊案，李男被傳喚，檢察官偵訊後無保請回，另1人為新台幣5萬元交保，建設處內傳聞是李男檢舉才會全身而退，李男當街遭毆打可能與此事有關。

台東地檢署主任檢察官謝長夏接受記者電話訪問時表示，有關李男被毆事件，昨日已立即指示警方務必追查出真相，建設處弊案近日將偵結。

另外，多次在台東縣議會質詢舉發下水道工程涉弊案的林參天告訴中央社記者，李男的親友在打人事發後即通知、提醒他，他立即前往台東警分局備案並申請保護。

林參天表示，下水道工程牽涉新台幣數億元工程款，承辦人員都當街遭毆打警告，他是揭發者，可能是下一個遭毆打的對象，因此，尋求警方保護。