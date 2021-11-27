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違法開挖山坡地累犯 開罰15萬元並移送法辦

中央社 / 新北27日電

新北市農業局昨天獲報，五股區有人違法開挖山坡地，隨即會同警方前往取締，當場抓到累犯陳姓業者及怪手司機，除要求立刻停工，依現行犯將2人移送新北檢偵辦，並開罰新台幣15萬元。

新北市政府農業局今天發布新聞稿表示，26日下午獲報，指五股區民義路二段某巷弄附近山坡地，有怪手疑似違規開挖，立刻會同警方前往了解。

農業局山坡地保育科長吳俊德告訴中央社記者，當場查獲陳姓業者未先申請水土保持計畫就擅自進行開挖整地作業，違規面積約500平方公尺，相當於1個籃球場面積。

吳俊德表示，陳姓業者稱要搭建雞寮養雞，怪手才進場就立刻被查獲，但經查這並非第1次違規，先前查獲違規時，就已移送新北地檢署偵辦，並開罰新台幣6萬元及要求限期改正。

吳俊德說，因陳姓業者未配合改正且再次違規，依水土保持法加重處分開罰15萬元外，現場未實施水土保持處理與維護，導致水土流失之虞，將業者再次移送地檢署偵辦。

農業局表示，在山坡地未先擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開挖整地、破壞地形的行為，依水土保持法規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失或竊占他人土地者，甚至要面臨6個月以上的刑責得併科罰金，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

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