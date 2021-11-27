一別二十年！母女再見已天人相隔 土城警採DNA助團圓

民國87年5月新北市土城徐姓女子疑心情不佳離家出走，隨著時間不斷推移，家屬仍心繫失蹤者安危，不放棄任何重逢的機會，日前新北市警方協助採集徐女家屬DNA送驗，雖已是相隔陰陽兩地，20年後終於協助徐家母女重逢。

土城警分局防治組巡佐王德勝及員警林念承，近期比對轄內失蹤人口及無名屍系統，發覺88年9月許在新北市淡水區漁港路外海的無名女屍，疑為87年5月失蹤的徐姓女子，員警主動聯繫失蹤者家屬，協助親屬採集口腔DNA，送往法務部法醫研究所比對，日前確認該具無名屍體就是從土城住處失蹤的徐女，家屬對員警致上最深的感謝，讓失散多年母親能順利返家，她終於能放下心中的牽掛。

現今社會民眾面對生活、工作及情感上的各種難題，難免會有情緒低落的階段，請多利用「1925」依舊愛我專線，將提供24小時不間斷的心理諮商服務，攜手走出生命的低潮。家中若有親人失蹤謹記二步驟，第一、失蹤即時報案，以利黃金時間；第二、就近派出所報案，不需四處奔波，另外家中若有長者多利用指紋建檔、申請愛心手鍊，以便長者在外順利找到回家的路。