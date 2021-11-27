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金山警破自宅當運動賭博網站組頭 3個月吸賭資152萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

江姓女子涉嫌夥同吳姓男子擔任運動賭博網站組頭，在自家住處設簽賭站，以國內外運動賽事為賭博標的網上招攬賭客下注，新北市警金山分局會同刑事局網路巡邏時發現，昨天搜索2人住處，查扣2台電腦，警方在電腦電磁紀錄發現簽注賭資達152萬8000元，依賭博罪嫌函送新北地檢署偵辦。

金山警分局偵查隊與刑事警察局偵九大隊第二隊、高雄市政府警察局前鎮分局等單位，網路巡邏發現江女（55歲）與吳男（38歲）擔任某運動賭博網站組頭，以國內外運動賽事為賭博標的招攬賭客下注。

隊長陳文雄說，經偵查蒐證後，昨天上午7時許，警方持新北地方法院核發搜索票，同步搜索2人位蘆洲區的住所，查扣個人電腦2台，警方電腦電磁紀錄中發現賭資高達152萬8000元。

警方調查，2人自今年9月開始經營賭博網站，投注金額通常從1元起至賭客信用額度上限，比如賭客30萬信用額度，最大下注額度就是30萬。在網路上吸引賭客下注，以比台灣運彩更高的賠率跟玩法吸客，提供投注的賽事以國內外的體育賽事籃球、棒球、足球等競技類球類都有。

金山警分局長林詮峰表示，網路賭博案件吸引賭客下注，其暴利影響民生經濟外，放任不管更有可能衍生詐賭、或是影響國內賽事公平性，賭博網站多數亦為組織犯罪之金流，警方打擊網路賭博的同時，也相當於阻斷不法勢力之經濟來源，可收安定社會治安之效。

金山警破自宅當運動賭博網站組頭，3個月吸賭資152萬。記者游明煌／翻攝
金山警破自宅當運動賭博網站組頭，3個月吸賭資152萬。記者游明煌／翻攝

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