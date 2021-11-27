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桃園男酒駕闖紅燈撞癱老翁 判刑2年10月、賠400萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄧姓男子酒後騎機車要回家，卻在觀音區闖紅燈高速撞上黃姓老翁，害他頭部重創緊急送醫做開顱手術，但仍造成失語症、肢體及認知功能障礙，法院刑事依酒駕致人重傷罪判鄧2年10月，民事也認為他的過失和黃重傷有因果關係，判鄧應給付黃一共400萬元，可上訴。

檢警調查，鄧男2019年4月28日下午喝完保力達藥酒騎機車要回觀音區住處，傍晚6點多行經仁愛路、台66線交岔路口，竟闖紅燈撞擊步行的黃姓老翁，造成他腦出血、水腦症，全身多處骨折重傷，鄧經呼氣酒測值達每公升0.3毫克。

刑事部分，法院審酌黃翁遭鄧男撞擊，送醫後接受開顱手術，之後還有左側肢體運動功能障礙、失語症等，足以確認他身體上受有重大不治或難治傷害，且和鄧酒駕闖紅燈的過失行為有因果關係。

法院指出，鄧酒駕闖紅燈肇事，害黃翁受重傷，也令家屬遭難以彌補傷害，考量他犯後自首坦承，依酒駕致人重傷罪，判他2年10月。

黃經法定代理人提起刑事附帶民事損害賠償，主張黃治療後仍因顱內損傷，伴有期間長短未明的意識喪失、左側肢體運動功能障礙及失語症，其肢體活動、吞嚥、語言表達及認知功能都有障礙，需要24小時專人照顧。

黃並依醫療、看護、長期入住護理之家，及精神撫慰金200萬元等，一共向鄧求償400萬元；對此，鄧僅表示「自己能力有限」，認為對方請求過高，聲明駁回。

民事庭認為，根據監視器、酒測紀錄等，可認定鄧男酒駕闖紅燈違規，才釀成黃遭撞重傷，鄧的侵權行為應負損害賠償責任，認為黃求償有依據、金額適當，判鄧應給付一共400萬元。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

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