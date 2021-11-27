聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男酒駕闖紅燈撞癱老翁 判刑2年10月、賠400萬
桃園鄧姓男子酒後騎機車要回家，卻在觀音區闖紅燈高速撞上黃姓老翁，害他頭部重創緊急送醫做開顱手術，但仍造成失語症、肢體及認知功能障礙，法院刑事依酒駕致人重傷罪判鄧2年10月，民事也認為他的過失和黃重傷有因果關係，判鄧應給付黃一共400萬元，可上訴。
檢警調查，鄧男2019年4月28日下午喝完保力達藥酒騎機車要回觀音區住處，傍晚6點多行經仁愛路、台66線交岔路口，竟闖紅燈撞擊步行的黃姓老翁，造成他腦出血、水腦症，全身多處骨折重傷，鄧經呼氣酒測值達每公升0.3毫克。
刑事部分，法院審酌黃翁遭鄧男撞擊，送醫後接受開顱手術，之後還有左側肢體運動功能障礙、失語症等，足以確認他身體上受有重大不治或難治傷害，且和鄧酒駕闖紅燈的過失行為有因果關係。
法院指出，鄧酒駕闖紅燈肇事，害黃翁受重傷，也令家屬遭難以彌補傷害，考量他犯後自首坦承，依酒駕致人重傷罪，判他2年10月。
黃經法定代理人提起刑事附帶民事損害賠償，主張黃治療後仍因顱內損傷，伴有期間長短未明的意識喪失、左側肢體運動功能障礙及失語症，其肢體活動、吞嚥、語言表達及認知功能都有障礙，需要24小時專人照顧。
黃並依醫療、看護、長期入住護理之家，及精神撫慰金200萬元等，一共向鄧求償400萬元；對此，鄧僅表示「自己能力有限」，認為對方請求過高，聲明駁回。
民事庭認為，根據監視器、酒測紀錄等，可認定鄧男酒駕闖紅燈違規，才釀成黃遭撞重傷，鄧的侵權行為應負損害賠償責任，認為黃求償有依據、金額適當，判鄧應給付一共400萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言