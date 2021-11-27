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警員石善文採購業務磨10年功 署長親頒全國警察後勤楷模

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市東勢警分局警員石善文，10年前調任東勢警分局內勤承後勤採購業務，原在外勤單位服務的他，對於採購從頭學起，從辦理協議價購土地、耐震補強工程到新建派出所等，花10年磨出好本領，成功辦理茅埔所新建、石岡所等5所耐震補強工程，讓員警值班環境更加安全。石善文榮獲警政署110年全國警察後勤楷模表揚，警政署長陳家欽親自頒獎，石意外又開心，這獎項是對自己努力的肯定。

台中市東勢警分局指出，警員石善文於82年通過行政警察特考投身警界工作，於91年調派至東勢分局服務，100年調任至分局行政組承辦廳舍整建、維護、採購、財產盤點等後勤採購業務。

石善文回想，從外勤工作轉換跑道至內勤總務工作，一切重新學習，辦理協議價購土地、新建派出所、耐震補強工程、宿舍拆除工程，由規劃、設計、監造、工程發包執行各層面的構思與進行，並深入了解各派出所使用需求，藉由所學政府採購法，發包各類採購案件、讓同仁有更好的廳舍環境。

在承辦後勤業務10年期間，歷經104年茅埔派出所辦公廳舍新建工程、105年石岡分駐所耐震補強修繕工程、107年東興派出所及福中派出所耐震補強修繕工程、109年中坑派出所及石城派出所耐震補強修繕工程等大型工程，是他精進自我，滋養的養分。且於105年至107年連續三年承辦公有財產清查盤點工作，榮獲警察局丙組第一名的優異成績。

東勢分局表示，警員石善文因承辦後勤業務工作表現績優，獲得警政署肯定榮獲110年全國警察後勤楷模表揚，並獲警政署長親自頒獎，可說是東勢分局的榮耀，同仁都說實至名歸。

對於自己能獲獎，石善文感到意外又開心，並坦言，員警承辦後勤業務較少人注意，這次能獲獎「是對自己的一種肯定」，他會加倍努力。

東勢警分局警員石善文(右)榮獲警政署110年全國警察後勤楷模表揚，警政署長陳家欽親自頒獎，石意外又開心，這獎項是對自己努力的肯定。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警員石善文(右)榮獲警政署110年全國警察後勤楷模表揚，警政署長陳家欽親自頒獎，石意外又開心，這獎項是對自己努力的肯定。圖／台中市警察局東勢分局提供

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