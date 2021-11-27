男扮假刑警登門上銬「查扣」1萬7千元 被判1年2月

台南市31歲黃姓男子與先前任職經紀公司有糾紛，8月6日下午2時搭計程車，到旗下吳姓女子中西區住處，自信箱內取得磁扣後上樓，假冒自己是警察來查緝違法性交易，不但將她雙手上銬後還拍照，並以查案為由拿走包包內現金1萬7000元及手機，離開前在吳女央求下才解開手銬，經吳女查證才發現受騙報警，台南地院認黃冒用公務員名義詐欺取財罪，處1年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃男因竊盜、妨害自由、詐欺、侵占等案件，經台南地院判刑確定，並於去年7月16日執行完畢出監。警方循線在黃男落腳的旅社內找到人，查獲手銬、手機及其花剩的3100元，他則坦承犯行。

吳女指出，她當時在睡覺，男子按門鈴之後，她幫他開門，男子就突然拿出手銬把她銬住，從她的包包內拿出現金2萬多元，男子拿走的錢是她跟高利貸借的，「我沒有從事性交易」。經紀公司人員表示，小姐就是跟他們講，一開始被警察抓了，然後要去警察局，過沒多久說假警察，被搶劫了；隨後小姐察覺不對勁才下樓找經紀，才發現是假警察真搶劫。

檢方調查，吳女明顯迴避其是否從事性交易問題，對檢察官提問避重就輕，參酌其手機內對話紀錄，足認吳女發生後所聯繫對象應為性交易仲介業者，後由業者找上黃男詢問事情經過，認吳女應聽聞黃男佯稱為警察，誤信為真，才交出屋內現金及手機。

然而，吳女屋內擺設均未遭破壞，且吳女自陳，男子並沒有對她有任何的強暴脅迫手段，只有用手銬將她雙手銬住，其後在她要求下被告就將手銬解開，並要她配合拍照，認未構成強盜罪。