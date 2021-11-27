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桃捷公司違法解雇2名司機員 法院判兩造僱傭關係存在

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園捷運公司以曾姓、鍾姓司機員執勤用手機、擅離駕駛台，未關門清車害旅客滯留回送列車等疏失解雇，2人主張公司忽略其他懲戒，直接用最嚴厲解雇處分，桃捷反控他們嚴重影響公共運輸安全；法院審視違規行為認定「尙非重大」，桃捷屬違法解雇，判處兩告僱傭關係存在，可上訴。

曾、鍾主張，2015年7月起受僱桃捷擔任運務處車務中心司機員，期間均克盡本職，但公司分別以未依規定於指定地點變換無線電頻道、執勤未經授權用個人手機、收車未確認行控中心指令、於A1站未執行關門清車導致旅客滯留回送列車、緊急煞車未回報等，各予以扣分處分。

曾、鍾表示，去年10月30日桃捷開考核委員會後予以解僱、發函通知終止兩造勞動契約，但公司所稱違規多有片面，或非可完全歸責於他們，程序上也沒鍾到場陳述，也無輔導改善機會，認為公司忽略解僱外尙有其他懲戒方式，卻直接施以最嚴厲解僱處分。

桃捷公司則說，依「員工考核要點」獎懲累積扣滿30分員工辦理專案考核，曾、鍾各因違規被扣55分、45分，經考核委員會調查並確信違規行為情節重大，由總經理核定解僱，也有通知鍾陳述意見，但是他不出席 。

桃捷還說，2人違規多次造成車輛行駛異常，嚴重影響公共運輸安全，置旅客安危不顧，也曾給予輔導及改善訓練機會，並無立即解僱，但他們卻重複違規、漠視規定，公司基於公共運輸對於風險控管高度要求及內部秩序維護才解僱2人。

法院查，針對曾、鍾違規行為，桃捷公司都曾派主管輔導，並表示有改善轉好，另就扣分15分以上原因、是否違規懲處及有無重複，都沒具體說明，另審視2人違規行為，對於桃捷公司所生危險「尙非重大」，難認影響僱傭關係程度。 

法院還發現，桃捷未依績效輔導改善要點給予曾、鍾人辦理改善計畫，已非正當，又2人經主管輔導有改善並同意結案，卻遭考核委員會解雇，難認有理，認定桃捷公司違法終止勞動契約，判處確認兩造僱傭關係存在，至復職日止，桃捷應按月給付2人薪資、提繳勞退金。

桃園捷運。圖／報系資料照
桃園捷運。圖／報系資料照

桃捷 公共運輸

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