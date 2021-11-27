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瑞豐夜市假地主騙討攤商逾百萬權利金 判1年4月

中央社 / 高雄27日電

高雄瑞豐夜市管理公司孟姓負責人租下土地分租攤商，但他假借地主之名向「阿東烤肉」攤商誆稱繳180萬元權利金可續租至結束營業。高雄高分院依詐欺未遂判1年4月徒刑。可上訴。

有前科的瑞豐夜市管理顧問股份有限公司負責人孟姓男子自民國99年起向郭姓地主承租瑞豐夜市部分土地，再轉租給張姓攤商，但孟男卻假冒地主向攤商收取權利金以換取續租權利。

高雄高分院合議庭審酌孟男身為瑞豐公司負責人，卻用不實話術牟取金錢，還以電話指揮呂姓男子、林姓男子分工合作詐財。

高雄高分院法官審理後，依詐欺未遂罪判處孟男1年4月徒刑，全案可上訴。共犯呂男、林男在一審時，橋頭地方法院各判處5月徒刑，可易科罰金，2人未上訴確定。

高雄高分院判決指出，孟男租下瑞豐夜市面積98平方公尺土地，並進而劃分成10個攤位出租，並僱用林男、呂男負責管理攤位及收租。其中，「阿東烤肉」攤商張姓男子以每天新台幣1000元租金租下其中1個攤位。

不過，孟男明知與地主租約期限僅至民國107年底，106年1月仍唆使林男、呂男向張姓攤商的父親誆稱，地主表示若要續租攤位就要繳交180萬元權利金，繳完就能持續設攤到「夜市收起來！」

由於張男無力支付龐大權利金，期間還委託某名高雄市議員協調降價，但仍遭拒絕；直到事後向郭姓地主確認，才知道遭詐騙報警。

孟男到案後，辯稱連攤位有幾格、位置都不清楚，遑論叫林男、呂男2人去要權利金。橋頭地檢署偵結後，依詐欺罪將3人起訴。

瑞豐夜市 詐欺 烤肉

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