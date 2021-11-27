為申請單親補助辦離婚 人妻假戲真做已離家

女子小倩（化名）想要申請單親補助，與丈夫阿正（化名）辦理離婚，而從事軍人工作的阿虎（化名）刻意追求小倩，2人互稱老公老婆，並在網路公開合拍婚紗親密照，阿正雖提起確認婚姻關係存在確定，但妻子已離家，因此請求損害賠償，阿虎雖辯稱早已與小倩分手，法官不採信，認阿虎侵害阿正的配偶權，判決阿虎賠償阿正新台幣10萬元。可上訴。

阿正主張，他與小倩結婚22年，婚後育有3名子女，因小倩以想要申請單親補助為由，希望他簽立離婚協議書，他才在離婚協議書上簽名，雙方並於2019年10月7日辦理離婚登記，離婚後小倩還是與他共同生活。

阿正至2020年3月間，才知悉小倩與阿虎間有婚外情，遂於同年3月20日向提起確認婚姻關係存在訴訟，經家事庭法官同年9月8日民事判決確認阿正與小倩間婚姻關係存在，判決業於同年10月16日確定，並已於戶政機關為回復婚姻登記。但小倩於同年3月已離家，目前未與他同住。

因此，阿正認為阿虎明知小倩已婚，竟刻意接近、追求小倩，致小倩意亂情迷，無心照顧家庭，甚至於2020年9月22日在社群網站公開上傳2人合拍婚紗的親暱照片，並於同年10月21日上傳臉書，2人互稱老公老婆，使阿正承受重大精神上痛苦，請求損害賠償。

阿虎辯稱，他於2019年12月間認識小倩，當時小倩跟他說她為離婚狀態，他也有詢問律師，律師說若是離婚狀態，要交往是可以的。阿正起訴主張的事實，均為2020年9月22日以前的事，他不需就阿正與小倩回復婚姻有效之前的事，賠償阿正。

阿虎並說，他與小倩於2020年6月間分手，迄今都沒有在一起了。婚紗照是在同年3月6日或8日拍攝，於同年9月22日上傳社群網站，當時已跟小倩分手，上傳照片單純是想要自己留念。

法官以阿虎雖辯稱他與小倩交往是在她離婚狀態，在2020年6月就沒有在一起等語。然阿虎既與小倩交往，理應會關注小倩婚姻狀態為何？再者，將男女間婚紗照公布於社群網站上，意在表明該男女彼此間之交往感情狀態或結婚狀態，非同兒戲，此從阿虎將該婚紗照公布後，於該婚紗照下方即有某翁姓友人回覆「娶了？」，即可知之。