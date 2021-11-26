聽新聞
test
0:00 / 0:00
淋浴間偷拍女藝人劉雨柔 健身房老闆陳作彤判1年2月
台北市「Tick-Tock Studio」健身房負責人陳作彤被控在更衣室安裝針孔攝影機偷拍女客人，女藝人劉雨柔受害，台北地方法院認定，陳有3次犯行，受害者有5人，依3 個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判陳1年2月。可上訴。
陳作彤2019年12月起到2020年3月間，在所經營的健身房淋浴間廁所內，安裝外觀偽裝成充電插頭的針孔攝影機偷拍，劉雨柔因老公黃育仁與陳是工作夥伴，常到健身館練拳，成為被害人。
法院審理，陳作彤不認罪，稱自己也是被害人，法官勘驗針孔攝影錄得畫面，發現針孔攝影機可以手機操控，陳作彤曾一面滑手機、一面眼睛望向鏡頭，認定針孔攝影機是陳作彤所架設。
法官認為，陳作彤身為健身房負責人，未提供使用者安心使用的環境，偷拍多名被害人，犯後否認犯行，稱願意和解的前提是還他清白，犯後態度不佳，對他3次偷拍行為各判刑8月，訂應執行刑1年2月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言