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淋浴間偷拍女藝人劉雨柔 健身房老闆陳作彤判1年2月　

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淋浴間偷拍女藝人劉雨柔 健身房老闆陳作彤判1年2月　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人劉雨柔。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
藝人劉雨柔。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台北市「Tick-Tock Studio」健身房負責人陳作彤被控在更衣室安裝針孔攝影機偷拍女客人，女藝人劉雨柔受害，台北地方法院認定，陳有3次犯行，受害者有5人，依3 個竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判陳1年2月。可上訴。

陳作彤2019年12月起到2020年3月間，在所經營的健身房淋浴間廁所內，安裝外觀偽裝成充電插頭的針孔攝影機偷拍，劉雨柔因老公黃育仁與陳是工作夥伴，常到健身館練拳，成為被害人。

法院審理，陳作彤不認罪，稱自己也是被害人，法官勘驗針孔攝影錄得畫面，發現針孔攝影機可以手機操控，陳作彤曾一面滑手機、一面眼睛望向鏡頭，認定針孔攝影機是陳作彤所架設。

法官認為，陳作彤身為健身房負責人，未提供使用者安心使用的環境，偷拍多名被害人，犯後否認犯行，稱願意和解的前提是還他清白，犯後態度不佳，對他3次偷拍行為各判刑8月，訂應執行刑1年2月。

健身 偷拍 劉雨柔

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