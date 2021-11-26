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警察很閒嗎？「最強里長」質疑警力不足還要顧政治看板

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供
表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供

「真的看不下去了！」人稱「最強里長」的台南市龍崎牛埔里前里長陳永和下午表示，台南市議員民進黨黨內初選宣傳和四大公投看板林立，並非設在重要安全巡邏點，「卻都服務特定候選人設立警局巡邏站！真的有夠離譜！」

陳永和提供的畫面是歸仁警分局轄區仁德、歸仁等地的看板；歸仁分局副分局長黃宗仁回應表示，上級指示只針對公投議題相關看板，且沒有特別增加勤務，而是在巡邏途中經過的時候留意有沒有遭破壞，全台南各警分局同步辦理，並非歸仁分局特例。

表態參選立委的陳永和說，台灣警力資源本就有限，近期治安事件頻傳，如台南學甲才剛發生「棒球隊治安事件！」難道台南還要把警力資源用在「選舉看板上」？且為何警察可以服務「特定候選人」？

他說，如果是公投看板，難道公投也可以改為電話民調嗎？如果是議員初選民調，「難道你們真的把警察當成你們的保全人員嗎？難道你們如此的公私不分！人民的日子會過的更好嗎？如此我行我素下去！台灣早晚被你們這些人如此無盡的內耗！我看也不需老共花力氣來打了！」

表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供
表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供
表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供
表態參選立委的「最強里長」陳永和質疑警力不足還要守護選舉政治看板。圖／陳永和提供

台南 公投

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