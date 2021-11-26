律師不滿被監察院「亂點名」要國賠 翁茂鍾現身作證！

佳和集團董事長翁茂鍾曾委任過的律師吳孟勳，認為監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元。台北地方法院今開庭，傳喚翁茂鍾、律師陳永昌作證。

吳孟勳提告主張，王美玉、高涌誠共同開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，事後由監察院發布新聞稿。

法院先前開庭時，吳孟勳委任律師曾表示，吳孟勳2011年5月20日下午3點40分在台灣高等法院民事庭開庭，扣除庭前準備、車程時間、提前候庭，不可能還有時間和石木欽、翁茂鍾飲宴，有法院報到單、筆錄佐證。

法院原預計今傳喚翁茂鍾、律師陳永昌、黃泰鋒和最高行政法院前院長林奇福出庭作證，但林奇福、黃泰鋒今未出庭；林認為應先告知訊問事項，黃則希望用函詢方式作證。

另監察院開庭前聲請傳喚石木欽作證，但遞狀聲請時間太晚，故法官諭知今不傳喚石作證，審酌後再決定是否下次開庭時調查。

法官問及關於筆記本中記載2011年5月20日1400吳孟勳律師、林奇福、石木欽、廖宗信、林志龍、張永祥等人的行程，翁茂鍾作證表指出，是他的秘書協助記錄的，他從台南上台北會拜訪的對象、朋友，但若這些人再忙也不一定會見到面。

翁說，筆記本上的名字是他「分別」想拜訪的人，「不是7個人一起見面」，筆記本上的順序和時間也不一定，但他當天沒有和吳孟勳、石木欽一起見面。他說，因外界不實大肆渲染，他認真回想、求證過，確實沒有聚餐這件事情。

他說，佳和案刑事一審時拜託陳永昌當辯護人，陳再找同事務所的吳孟勳一起委任，「我在委任前不認識吳孟勳」，他也沒有單獨找吳孟勳在外面吃飯、聚餐；他通常會到律師事務所找陳永昌討論案情，有時陳在忙，就會和吳單獨討論。

陳永昌作證指出，他和翁茂鍾是台南同鄉，彼此有很多共同朋友，而他2007年下半年雇用吳孟勳為受雇律師，至2011年6月30日止；他有接受委任承辦佳和公司違反證交法刑事案件，事後分派給吳孟勳辦理，由吳負責出庭。

他說，他在司法界服務25年後退休，不太喜歡上法庭，僅有非常少的案子會親自出庭，而案件交由受雇律師出庭是常有的事，但狀紙他會看得非常詳細。

陳說，他派案給吳孟勳之前，吳不認識翁茂鍾，且依他事務所的慣例，除非他主動邀約，否則受雇律師不會單獨和當事人出去聚餐。他說，「我很確定吳孟勳不會單獨和翁茂鍾吃飯」，若翁找吳一起吃飯，一定會找他。