遊戲主題餐廳暗藏賭場 幕後經營人疑是香港人

高雄市警局靖紀小組追查職業賭場，發現賭場以遊戲主題餐廳掩人耳目，1樓是用餐空間，2樓是擁有5桌賭桌的百家樂賭場。警方查捕現場負責人謝姓女子與2名男女荷官，以及賭客3男2女，依賭博罪嫌移送法辦。據傳，這處賭場經營人曾換手，目前可能是香港人經營，但警方表示還待查證。

高雄市警局督察室靖紀小組會同刑警大隊、新興警分局，11月24日深夜11點30分許，至新興區七賢一路遊戲主題餐廳搜索，警方喬裝客人敲門，負責櫃台工作的謝姓女子（29歲）開門，警方立即表明身分，亮搜索票入內查緝。

警方發現餐廳1樓是顧客用餐空間，2樓開放空間有4桌賭桌，另有1包廂也擺撲克賭桌，發現2名荷官余姓女子（20歲）、劉姓男子（30歲）正涉嫌發牌，供5名男女賭客賭百家樂，查扣櫃台周轉金5萬多元及籌碼、賭具、監視器、電腦等證物，逮捕劉女、2荷官及5名賭客蔡姓（50歲）、蘇姓（49歲）、鄭姓（42歲）3名男子和林姓女子（23歲）、孫姓婦人（65歲）等8人。