聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊戲主題餐廳暗藏賭場 幕後經營人疑是香港人
高雄市警局靖紀小組追查職業賭場，發現賭場以遊戲主題餐廳掩人耳目，1樓是用餐空間，2樓是擁有5桌賭桌的百家樂賭場。警方查捕現場負責人謝姓女子與2名男女荷官，以及賭客3男2女，依賭博罪嫌移送法辦。據傳，這處賭場經營人曾換手，目前可能是香港人經營，但警方表示還待查證。
高雄市警局督察室靖紀小組會同刑警大隊、新興警分局，11月24日深夜11點30分許，至新興區七賢一路遊戲主題餐廳搜索，警方喬裝客人敲門，負責櫃台工作的謝姓女子（29歲）開門，警方立即表明身分，亮搜索票入內查緝。
警方發現餐廳1樓是顧客用餐空間，2樓開放空間有4桌賭桌，另有1包廂也擺撲克賭桌，發現2名荷官余姓女子（20歲）、劉姓男子（30歲）正涉嫌發牌，供5名男女賭客賭百家樂，查扣櫃台周轉金5萬多元及籌碼、賭具、監視器、電腦等證物，逮捕劉女、2荷官及5名賭客蔡姓（50歲）、蘇姓（49歲）、鄭姓（42歲）3名男子和林姓女子（23歲）、孫姓婦人（65歲）等8人。
據了解，這處主題餐廳已設2、3年，曾換手經營，外傳幕後經營者是香港人，但警方表示營登負責人未到案，仍待查證，全案移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言