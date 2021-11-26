屏東檢警掃蕩暴力組織逮百人 7人羈押

近期因疫情降級逐步解封，黑道暴力討債、聚眾鬥毆等案件陸續發生，屏東檢警近日進行掃黑行動，包括殯葬業、土方業等暴力集團共逮捕107人，7人被法院裁定羈押。

屏東縣警局今天發新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，為穩定秩序治安，與屏東地檢署聯繫，動員全縣警力執行掃蕩黑道幫派專案行動，除臨檢轄內黑幫、堂口和圍事、經營場所外，並針對轄內綠能產業、建築、土方及公共工程遭不法侵害進行調查。

這次掃黑行動共查獲治平對象3名、共犯21名及街頭聚眾鬥毆案件12件77人，偵破違反槍砲彈藥刀械管制條例6件6人，查扣非法槍枝6枝；檢肅到案嫌犯中，7人經法院裁定羈押。

警方說，屏東縣警局刑事警察大隊與屏東分局共同偵破以林姓男子為首暴力組織犯罪集團，因覬覦殯葬業龐大商機，自組禮儀公司，在獲得車禍傷亡事件資訊後，即派人與家屬聯繫，表示可協助後續殯葬事宜，如遇有其他禮儀公司搶生意情事，就糾眾前往恐嚇或暴力傷害。

針對這個暴力集團，警方查獲治平目標1名及共犯9名，查扣各類刀械、斧頭、棍棒、手銬、信號彈及新台幣5萬5000元等證物。

另外，警方也偵破以黃姓男子為首暴力組織犯罪集團，警方表示，黃嫌集團因覬覦土方清運工程龐大商機，自組工會派員前去各地營建工程，向負責人恐嚇要求加入工會並支付會員費用，如有不從則以率眾恐嚇等事由，迫使被害人就範，警方共查獲此集團治平目標1名及共犯6名。