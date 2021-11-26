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警盤查機車男騎士 抱著孩子的女乘客通緝身分連帶曝光

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

30歲潘姓女子因酒駕宜蘭地院判刑4個月有期徒刑，但潘未報到入獄服刑，今年9月被宜蘭地方法院通緝，潘南下高雄躲避；本月21日時，左營警分局文自派出所警員攔查到一名無照駕駛的曾姓男子，坐在後座的潘女被通緝身份曝光，警詢後送辦。

據了解，本月9日晚上8點左右，左營警分局文自派出所警員在華夏路、新庄仔路口，盤查一名騎機車的曾男（32歲），曾當場坦承無照駕駛，只是當警員盤查到潘女時，意外發現抱著年幼女兒的她，是宜蘭地方法院發布的公共危險通緝犯。

原來潘女從106年至今已酒駕3次，去年5月時，潘又酒駕被逮，被宜蘭法院判刑4個月，今年9月時因要入獄未報到，被宜蘭地方法院發布通緝。

潘為了躲避，才想南下高雄避風頭，沒想到遇上警察盤查，潘女警詢後依法送辦，另外潘的女兒交由高雄市政府社會局社工安置。

30潘姓女子被宜蘭地院通緝，南下高雄避風頭時被逮。記者邱奕能／翻攝
30潘姓女子被宜蘭地院通緝，南下高雄避風頭時被逮。記者邱奕能／翻攝

宜蘭 通緝 酒駕

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