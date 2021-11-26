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男房仲為情刺殺運將 判刑9年8月定讞

中央社 / 台北26日電

于姓男房仲愛慕江姓女同事，獲悉江女遭林姓計程車司機騷擾，持刀刺殺林男致死，二審判于男9年8月徒刑；判幫裝追蹤器的江女8月，緩刑2年確定。最高法院今天駁回于男上訴定讞。

于姓男房仲去年4月間在台北巿萬華區持藍波刀刺傷林姓運將，林男同年7月間拔管後過世。檢警原以為是隨機殺人案件，但北檢偵辦後，查出于男因愛慕江女，聽江女說遭林男騷擾，趁機在林男計程車上裝設GPS追蹤器後殺人，檢察官依殺人、妨害秘密罪嫌起訴2人。

一審認定，于男持刀攻擊行為與運將住院期間引發病症最終死亡，不具相當因果關係，依殺人未遂、妨害秘密罪，判處于男9年8月徒刑；江女被依妨害秘密罪遭判刑8月。二審仍判于男9年8月徒刑，江女8月徒刑，並宣告江女緩刑2年。江女未上訴確定。

于男不服，提起上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

殺人 計程車 運將

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