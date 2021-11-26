竹聯幫寶和會獄中特見有疑 分「貪汙」案偵辦前典獄長

竹聯幫寶和會槍手陶彥誠犯下多起槍擊、擄人勒贖案入獄，外傳，台北監獄前典獄長謝琨琦安排幫眾增見探視有疑，法務部長蔡清祥下令徹查；台北地方檢察署分案，由檢肅黑金專組檢察官分「貪汙」案由查辦。

檢察官已展開蒐證作業，視蒐證進度發展，不排除傳喚謝琨琦到案說明，一併查察有無相關公務員涉及刑事責任。

法務部昨晚發布聲明，稱典獄長增見事宜已責令矯正署徹查，並指示政風小組率同政風單位啟動行政調查，部長蔡清祥並指示行政違失從嚴議處；法務部聲明，矯正署考績會建議對謝申誡2次處分，但非最終結論。

媒體報導，今年4月前立委黃國昌揭謝琨琦濫用特權，接受股市作手鍾文智請託，安排寶和會幹部以連串特見、增見到台北監獄探視幫眾。

據報導還指，謝琨琦2019年7月到2020年7月，一年幫助寶和會安排的特見與增見有14次。