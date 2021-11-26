老師收曠職函槓上人事主任 罵臭俗辣假流氓判拘役30日

台中市某國中萬姓老師去年3月5日收到曠職通知函後，至學校人事室，辱罵陳姓人事主任「幹你娘啊咧、幹你娘雞掰、臭俗辣假流氓」，萬又於次日至學校人事室，辱罵陳「臭俗辣假流氓」，經陳提起告訴，萬否認犯行，法官不採信，台中地院今天依公然侮辱罪將萬判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

萬姓老師（40歲）否認公然侮辱犯行，辯稱「去年3月5日至學校人事室找陳所衍生的公然侮辱事件，是陳基於對我本人不滿所衍生的報復行為，實屬杜撰子虛烏有，我對於起訴書起訴的公然侮辱犯行沒有印象，且陳平日在校常常對行政同仁、老師咆哮、大小聲並辯稱自己是大喉嚨洞，又惡意攀咬說我曠職，我並沒有要侮辱他的犯意」。法官不採信，予以判處拘役。

判決書指出，萬男是台中市某國中老師，陳男是該校人事室主任，萬男於去年3月5日上午，收到曠職通知函，因而至學校人事室，當時人事室內有該校運動教練林男在詢問陳男，關於下一學年度聘任專任運動教練申請計畫。

萬男在此不特定多數人可共見共聞場所，辱罵陳「幹你娘啊咧、幹你娘雞掰、臭俗辣假流氓」，而公然侮辱陳男。萬男於3月6日上午，又為收到曠職通知函一事至學校人事室，又辱罵陳「臭俗辣假流氓」。經陳提起告訴。