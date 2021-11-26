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大陸賣搖頭丸遭判無期徒刑 坐牢13年遣返回台改判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影
姚姓男子在大陸賣搖頭丸遭判無期徒刑，入獄13年獲減刑釋放遣返，桃園地檢署以姚自白、陸方判決書等起訴；桃園地院認為，外國法院裁判不能拘束我國刑事法官的獨立審判，另經兩岸共打協議請求調取陸方偵查原始證據，但大陸稱「無法提供」，桃院認為僅姚單一自白判他無罪，可上訴。

桃檢起訴指出，姚男（61歲）2010年3月初從廣東深圳購買1005粒搖頭丸，搭火車至南京交給龍姓、趙姓同夥，2人準備交貨時遭大陸公安查獲；姚因共同販賣、運輸毒品，經江蘇省高級人民法院判處無期徒刑、剝奪政治權終身，沒收全部財產確定。

姚服刑13年因減刑獲釋放，2018年5月31日搭機回台自首；桃檢訊時，姚坦承不諱，檢方認為有江蘇省南京市人民檢察院起訴書，及江蘇省中級、高級人民法院判決與裁定、江蘇省浦口監獄釋放證明書可證，認定姚犯嫌勘以認定。

檢方偵結依運輸第二級毒品、販賣第二級毒品未遂罪嫌起訴他，另姚曾因相同犯罪事實經大陸地區法院判處無期徒刑，經減刑7次、減刑6年3月，實際執行13年，建請桃園地院依刑法第9條規定予以免刑。

桃園地院指出，刑事訴訟法第165條規定，認定事實所憑之證據，須實際存在，就該案卷宗不難考見者，始克當之。而採為判決基礎之證據，必須經過調查程序，以顯出於審判庭者，始與直接審理主義相符。

桃院並引述最高法院94年度台上字第6074號判決，維護司法權之完整，不受外國政府干涉，是國家對外主權獨立之重要表徵，對內實現憲法第80條揭示法官獨立審判精神，外國法院裁判，不能拘束我國刑事法官之獨立審判。

而我國人民經外國裁判，依刑訴法第9條雖適用我國刑法審判，但外國裁判書只能證明當事人經外國法院裁判的待證事實，不具證據能力，我國法院不得逕以外國法院裁判書當作補強證據，否則無異受外國裁判所拘束。

桃院認為，檢方提出大陸判決書、大陸監獄釋放證明等，僅能證明姚在大陸判刑確定入監，但均不是能證明他有毒品罪嫌的補強證據；桃院並曾函請法務部，就該判決向陸方確認，並請求調取相關卷證。

而江蘇省南京市中級人民法院雖核實判決，但針對調取偵查的原始證據部分，卻稱已在他們判決書中詳述，所以無法提供。桃院認為，本件無其他補強證據，僅有姚男自白，判處他無罪。

裁判 桃園 毒品

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